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Факты / Спорт

Украинскую лыжницу Каминскую отстранили от Игр-2022 из-за допинга

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Валентина Камінська

Украинская лыжница Валентина Каминская получила положительный результат теста на анаболический андрогенный стероид и два стимулятора на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Об этом сообщило Международное агентство тестирования (ITA) в среду, 16 февраля.

Все три вещества входят в запрещенный список WADA. Отмечается, что образец был взят во время антидопингового контроля во время соревнований 10 февраля в китайском Чжанцзякоу.

— Спортсменка была проинформирована о деле и временно отстранена до решению вопроса со Всемирным антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами МОК, применяемыми к зимним Олимпийским играм в Пекине 2022 года, – говорится в сообщении.

34-летняя Каминская имеет право требовать анализа пробы B, а также может оспорить отстранение в Антидопинговом отделе Спортивного арбитражного суда (CAS).

На зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине Каминская стала 79-й в классической гонке на 10 км и заняла 70-е место в спринте.

Каминская стала второй спортсменкой с положительным результатом теста в Пекине после иранского горнолыжника Хоссейна Савеха-Шемшаки, которого на прошлой неделе временно отстранили.

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Источник: ITA

Фото: Valentyna Kaminska

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