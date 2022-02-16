Фристайлист Александр Абраменко завоевал первую медаль на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине по лыжной акробатике. В суперфинале этой дисциплины украинец стал серебряным призером.

После выступления на Олимпиаде-2022, Абраменко поделился своими эмоциями от завоевания олимпийской награды.

— Большое счастье, что мне это удалось, многие этому радуются. Также чувствую большую усталость, – признался Александр.

Новоиспеченный вице-чемпион Пекина-2022 также отметил, что конкуренция в этом году была очень насыщенной.

— Если в Корее всего несколько спортсменов могли показать пять винтов, то на этой Олимпиаде я насчитал 13 спортсменов, которые уже готовы совершать этот прыжок.

Для Александра Игры в Пекине стали уже пятыми в карьере. Поэтому журналистов очень волновал вопрос, хочет ли фристайлист замахнуться на участие в Олимпийских играх-2026 в Турине.

— Посмотрим, потому что четыре года — это очень большая мерка. Я не могу ответить сейчас, что будет, — сказал спортсмен.

Он также отметил, что не суеверен, ведь он был одним из флагоносцев Украины на открытии зимних Игр и все же сумел взять медаль. Отметим, что у Украины существует миф, что флагоносцам не удается подняться на олимпийский пьедестал. На летней Олимпиаде-2020 в Токио развеяла опытная Елена Костевич, завоевав бронзу в стрельбе.

Фристайлист Александр Абраменко выиграл первую медаль для Украины на зимних Играх-2022 в Пекине. В суперфинале по лыжной акробатике он стал вторым, уступив лишь представителю Китая Ци Гуанпу. Бронза в этой дисциплине досталась Илье Бурову из ОКР.

Фото: НОК

Источник: Факты ICTV