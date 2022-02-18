Украина рассматривает возможность проведения зимних олимпийских игр в 2030 году. Об этом заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в пятницу, 18 февраля, в Верховной Раде, в час вопросов к правительству.

— Только в последние два года мы начали реальное строительство инфраструктуры для летних видов спорта. Да, у нас недостаточно инфраструктуры для зимних видов спорта, и мы над этим работаем, мы видим, где что построить, где что проводить. Мы сейчас смотрим, как завезти и провести зимние Олимпийские игры в Украине в 2030 году. Мы над этим работаем, – сказал он.

В августе 2021 года министр заявлял, что Украина рассчитывает и работает над проведением летних и зимних юношеских Олимпийских игр в 2030 и 2032 годах.

Ранее Вадим Гутцайт заявлял, что на зимних Олимпийских играх в Пекине не стоит ждать много медалей от представителей украинской олимпийской сборной.

На данный момент единственную медаль в копилку Украины на Играх-2022 завоевал фристайлист Александр Абраменко. Он стал серебряным призером в Пекине в лыжной акробатике.

Благодаря серебру Абраменко Украина наконец-то попала в медальный зачет Олимпиады-2022, где теперь занимает 23-е место.