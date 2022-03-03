По итогам специально созванного заседания правление Международного паралимпийского комитета (МПК) приняло решение отказать спортсменам от ПКР (Паралимпийского комитета России) и НПК (Национального паралимпийского комитета) Беларуси в заявке на участие в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине.

Об этом говорится в заявлении МПК.

Данное решение означает, что спортсмены-паралимпийцы из Росси и Беларуси не будут допущены к участию в Играх, которые откроются 4 марта 2022 года.

— Мы в МПК твердо убеждены, что спорт и политика не должны смешиваться. Однако не по своей вине война пришла к этим Играм, и за кулисами многие правительства имеют влияние на наше событие. Мы прислушиваемся ко мнению наших организаций-членов, — сказал Эндрю Парсонс, президент МПК.

По его словам, за последние 12 часов огромное количество участников связалось с Международным паралимпийским комитетом. Они потребовали пересмотра предварительного решения.

Паралимпийские комитеты некоторых стран заявили, что не будут участвовать в соревнованиях.

— Обеспечение безопасности и защиты спортсменов имеет для нас первостепенное значение, и ситуация в олимпийских деревнях обостряется. В виду этого, а также в целях сохранения целостности этих Игр и безопасности всех участников, мы приняли решение об отказе в регистрации спортсменов от Паралимпийского комитета России и Национального паралимпийского комитета Беларуси, — говорится в сообщении МПК.

Эндрю Парсонс заявил, что спортсмены-паралимпийцы РФ и Беларуси стали “жертвами действий их правительств”.

Решение о недопущении коснулось 83 спортсменов-паралимпийцев.