За підсумками спеціально скликаного засідання правління Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) ухвалило рішення відмовити спортсменам від ПКР (Паралімпійського комітету Росії) та НПК (Національного паралімпійського комітету) Білорусі у заявці на участь у зимових Паралімпійських іграх 2022 року у Пекіні.

Про це йдеться у заяві МПК.

Дане рішення означає, що спортсменів-паралімпійців з Росії та Білорусі не допустять до участі в Іграх, які відкриються 4 березня 2022 року.

– Ми в МПК твердо переконані, що спорт та політика не повинні змішуватися. Однак не зі своєї вини війна прийшла на ці Ігри, і за лаштунками багато урядів мають вплив на нашу подію. Ми прислухаємося до думки наших організацій-членів, – сказав Ендрю Парсонс, президент МПК.

За його словами, за останні 12 години величезна кількість учасників зв’язалася з Міжнародним паралімпійським комітетом. Вони вимагали перегляду попереднього рішення.

Паралімпійські комітети деяких країн заявили, що не братимуть участі у змаганнях.