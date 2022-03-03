За підсумками спеціально скликаного засідання правління Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) ухвалило рішення відмовити спортсменам від ПКР (Паралімпійського комітету Росії) та НПК (Національного паралімпійського комітету) Білорусі у заявці на участь у зимових Паралімпійських іграх 2022 року у Пекіні.
Про це йдеться у заяві МПК.
Дане рішення означає, що спортсменів-паралімпійців з Росії та Білорусі не допустять до участі в Іграх, які відкриються 4 березня 2022 року.
– Ми в МПК твердо переконані, що спорт та політика не повинні змішуватися. Однак не зі своєї вини війна прийшла на ці Ігри, і за лаштунками багато урядів мають вплив на нашу подію. Ми прислухаємося до думки наших організацій-членів, – сказав Ендрю Парсонс, президент МПК.
За його словами, за останні 12 години величезна кількість учасників зв’язалася з Міжнародним паралімпійським комітетом. Вони вимагали перегляду попереднього рішення.
Паралімпійські комітети деяких країн заявили, що не братимуть участі у змаганнях.
– Забезпечення безпеки та захисту спортсменів має для нас першорядне значення, і ситуація в олімпійських селах загострюється. З огляду на це, а також з метою збереження цілісності цих Ігор та безпеки всіх учасників, ми ухвалили рішення про відмову в реєстрації спортсменів від Паралімпійського комітету Росії та Національного паралімпійського комітету Білорусі, – йдеться у повідомленні МПК.