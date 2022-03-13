Паралимпийские игры 2022 продолжались с 4 по 13 марта. Согласно итоговому медальному зачету, команда Украины заняла второе место.
В целом страна получила 29 медалей, из них – 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых.
Опередил Украину только Китай, у него 61 медаль (11 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовые).
На третьем месте оказалась Канада с 25 медалями.
В первую пятерку вошли также Франция с 12 победами, а также Италия – 7 призовых мест.
По итогам соревнований Украина обновила рекорд по количеству наград, полученных на протяжении всего времени проведения Паралимпийских игр. За все время участия в соревнованиях украинские паралимпийцы не получали такого количества наград.
Среди побед в этом году — золото Александры Коноваловой и бронза Ирины Буй в лыжной гонке на средней дистанции свободным стилем (класс – стоя), бронза Дмитрия Суярко в гонке на среднюю дистанцию (класс спортсменов с нарушением зрения).
Несмотря на войну в Украине, украинским спортсменам удалось собраться с силами и показать себя на международных соревнованиях.