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Факты / Спорт

Все мы – украинцы: звезда ПСЖ Рамос продает худи для помощи украинцам

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Серхіо Рамос

Бывший капитан мадридского Реала и защитник французского ПСЖ Серхио Рамос запустил акцию с целью сбора средств на помощь украинцев, пострадавших в результате войны, которую развязала Россия.

Футболист запустил продажу худи, на спине которой размещена надпись: We are all Ukrainians (Мы все украинцы. – Ред.).

Серхіо Рамос худі

Приобрести такой свитшот он предлагает за €100, а средства от продаж пойдут на помощь украинцам.

Купить худи можно по этой ссылке.

Ранее Футбольная ассоциация Уэльса сообщила, что национальная команда 29 марта проведет товарищеский матч, чтобы собрать деньги для помощи Украине. В специальный фонд войдут средства от продажи билетов на матч, а также собранные до и во время поединка деньги и пожертвования футболистов.

Соперник Уэльса определится по итогам матча против Австрии в плей-офф отбора чемпионата мира-2022.

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Фото: Depositphotos

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