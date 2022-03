Колишній капітан мадридського Реалу та захисник французького ПСЖ Серхіо Рамос запустив акцію з метою збирання коштів на допомогу українців, які постраждали внаслідок війни, яку розв’язала Росія.

Футболіст запустив продаж худі, на спині якого розміщено напис: We are all Ukrainians (Ми всі українці, – Ред.).

Придбати такий світшот він пропонує за €100, а кошти від продажу підуть на допомогу українцям.

Придбати худі можна за цим посиланням.

Раніше Футбольна асоціація Уельсу повідомила, що національна команда 29 березня проведе товариський матч, щоб зібрати гроші для допомоги Україні. До спеціального фонду увійдуть кошти від продажу квитків на матч, а також зібрані гроші до та під час поєдинку та пожертвування футболістів.

Суперник Уельсу визначиться за підсумками матчу проти Австрії у плей-оф відбору чемпіонату світу-2022.