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Факты / Спорт

Под Черниговом в боях с оккупантами погиб украинский боксер

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Юрій Ворона

В боях с российскими захватчиками погиб 25-летний украинский боксер Юрий Ворона.

О его гибели сообщила на своей странице в Facebook Федерация бокса Украины.

— Еще одна печальная новость для всей боксерской семьи. В боях с российскими оккупантами погиб боксер из Чернигова Юрий Ворона, говорится в сообщении.

Спортсмен погиб в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину под селом Лукашевка в 17 км от Чернигова.

В Черниговской областной федерации бокса сообщили, что его тело нашли только 4 апреля после отступления российских войск.

Юрий Ворона был трехкратным чемпионом Черниговской области, а также призером украинских и международных соревнований.

За несколько дней до освобождения Ирпеня от рук российских военных погиб детский тренер по боксу Алексей Джункивский. Специалиста расстреляли в боксерском тренировочном зале во время “общения” с рашистами.

Источник: Ukrainian Boxing Federation

Фото: Черниговская областная организация федерации бокса Украины

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