Российские военные преступники в Ирпене расстреляли известного детского тренера по боксу Алексея Джунковского.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса Украины со ссылкой на родственников погибшего.

По свидетельству знакомых тренера, Джунковского расстреляли в боксерском тренировочном зале во время “общения” с российскими военными. Специалиста расстреляли на месте.

В годы боксерской карьеры Алексей Джунковский входил в состав сборной Украины.

Вместе с командой он четырежды стал призером чемпионатов мира среди военнослужащих, а также участвовал в матчевых встречах Украина — Россия, Украина — США и Украина — Куба.

После окончания карьеры стал детским тренером и воспитал немало известных боксеров. Среди воспитанников — чемпион Европы среди школьников 2016 Олег Лагута и серебряный призер чемпионата Европы среди школьников 2015 Владислав Марчук.

Это не единственная потеря в украинском спорте за время полномасштабного вторжения. Во время защиты Мариуполя от российских захватчиков погиб запорожский тяжеловес Атанас Иванов. Ему был 21 год.

Источник: Федерация бокса Украины

Фото: Федерация бокса Украины