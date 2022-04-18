Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков заявил, что шокирован реакцией киевского Динамо, отказавшегося отпускать своих футболистов в расположение национальной команды на старт сбора.

— Такого ответа я не ожидал. В нынешнее военное время украинские клубы, к сожалению, лишены возможности участвовать в официальных играх, и только сборная Украины готовится к важнейшим международным матчам. К каким официальным поединкам готовится Динамо и каким регламентом ФИФА аргументирует свой отказ предоставить игроков в указанную в вызове дату? Какие интересы отстаивает киевский клуб сейчас? – сказал он.

Петраков отметил, что УАФ сообщила все украинские клубы о намерении собрать кандидатов в ряды сине-желтых еще 11 апреля, отметив, что “Динамо в то время не объявило график благотворительных матчей”, который привело в письме к УАФ.

Специалист отметил, что с предложением внести коррективы в сбор обратился Шахтер, а именно Дарио Срна, попросивший предоставить горнякам возможность сыграть с Хайдуком 1 мая, после чего футболисты приедут в лагерь сборной. Петраков подчеркнул, что согласился пойти на встречу.

Читайте Динамо отказалось отпускать игроков в сборную Украины в апреле

По словам главного тренера, он решил перенести старт сбора на 2 мая. Однако тренерский штаб сборной, ее персонал и первые игроки прибудут на базу национальной ассоциации Словении вечером 1-го числа, а уже 2-го присоединятся горняки.

Что касается спаррингов национальной команды, то, по словам Петракова, менеджеры сборной совместно с УЕФА находятся на завершающей стадии поиска и переговоров соперников.

— Первый матч проведем 6 мая, дальше встречи состоятся 10-е и 14-е числа, после чего будут два выходных. 17 мая к нам начнут присоединяться легионеры, и мы сыграем еще два спарринга — 22-го и 26-го. В заключительном контрольном поединке перед игрой с Шотландией рассчитываю, что сыграют все кандидаты, кроме Александра Зинченко, которому искренне желаю принять участие в финале Лиги чемпионов 28 мая. После этого Саша присоединится к нам, — рассказал Петраков.

Он также подчеркнул, что в ситуации с Динамо – это позиция клуба, а не футболистов. Тренер сообщил, что находится постоянно на связи с игроками и “они готовы приехать в сборную и защищать цвета Украины”

Из-за позиции руководства киевского клуба Петраков составил дополнительный список вызванных игроков, но прежде чем его обнародовать ждет “четкой позиции Динамо” в этом вопросе.