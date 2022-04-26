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Факты / Спорт

Шахтер объявят чемпионом УПЛ, Кубок Украины не доиграют — СМИ

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
ФК Шахтар

Сегодня, 26 апреля, прошла встреча представителей украинской Премьер-лиги. Учитывая нынешнюю ситуацию, клубы УПЛ признали текущую таблицу чемпионата Украины окончательной.

Как сообщил журналист Игорь Бурбас, это решение было единодушным. За чемпионство донецкого Шахтера на собрании проголосовали все, включая киевское Динамо.

Согласно результатам текущей таблицы, определены клубы для участия в еврокубках. Всего в следующем евросезоне сыграют пять команд: Шахтер и Динамо в Лиге чемпионов, Днепр-1 – в Лиге Европы, Заря и Ворскла – в Лиге конференций.

В первую лигу никто не вылетит, а о возможном переходе команд с первого дивизиона в высшый решат 25 мая. Тогда же и рассмотрят даты начала следующего сезона-2022/23.

Розыгрыш Кубка Украины, скорее всего, аннулируют. Решение по этому поводу будет отдельно принимать УАФ. Также исполком ассоциации должен окончательно утвердить и предложение клубов УПЛ по итогам сезона 2021/22.

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Фото: ФК Шахтер

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Источник: BurBuzz

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