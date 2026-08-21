Россия сталкивается с растущей проблемой защиты военных и промышленных объектов от украинских ударов на большие расстояния.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Почему Россия не может защититься от украинских атак

Аналитики ISW обратили внимание, что российские власти все чаще пытаются переложить часть ответственности за противовоздушную оборону на регионы и отдельные предприятия.

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Однако и местные власти, и компании сталкиваются с трудностями, пытаясь защитить объекты от украинских дронов.

Проблему уже открыто признают и российские военные блогеры. Они отмечают, что Россия не способна полностью перехватывать украинские дроны дальнего действия, поэтому предлагают дополнительно использовать пассивную защиту.

В частности, речь идет об антидроновых сетках, физических укрытиях и резервировании критически важной инфраструктуры. Одновременно россияне призывают создать многоуровневую систему обороны и адаптировать ПВО к новым угрозам.

Однако, по оценке ISW, быстро решить проблему Москва не сможет.

Российский оборонно-промышленный комплекс вряд ли способен обеспечить такое количество средств противовоздушной обороны, которое необходимо для одновременного прикрытия войск на фронте и стратегических объектов на огромной территории РФ.

Предложенная децентрализованная система также потребует значительных ресурсов и времени. Кроме того, аналитики обращают внимание на географический фактор: размеры России значительно затрудняют создание сплошной защиты от дальнобойных атак.

В то же время массовое появление сеток, укрытий и других оборонительных сооружений вокруг заводов и стратегических предприятий будет иметь ещё один эффект — Кремлю станет сложнее поддерживать у россиян ощущение, что война не затрагивает их повседневную жизнь.

Дроны атаковали НПЗ в Пермском крае

На фоне выводов ISW утром 21 августа беспилотники атаковали Пермский край РФ.

После взрывов очевидцы сообщили о столбе дыма в районе нефтеперерабатывающего завода Лукойл-Пермнафтооргсинтез в Перми. Местные власти заявляли о работе ПВО, однако официально повреждения предприятия не подтверждали.

Из-за угрозы дронов в аэропорту Великое Савино временно ограничили прием и вылет самолетов.

Российское Минобороны утверждало, что за ночь над территорией РФ якобы сбили 325 украинских беспилотников.

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