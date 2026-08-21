Организаторы US Open-2026 объявили размер призового фонда турнира, который в этом году достигнет $108 млн и станет крупнейшим в истории тенниса.

Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

Общий призовой бюджет нынешних соревнований вырос на 20% по сравнению с прошлогодним, который составлял 90 млн. В целом за двухлетний период сумма вознаграждений для участников увеличилась на 44%.

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Победители одиночной сетки получат по $5,5 млн.

Спортсмены, уступившие в стартовом круге, заработают по $140 тыс. Несмотря на поражение в первом круге квалификации, теннисисты получат по $32 тыс.

Призовой фонд US Open-2026: одиночный разряд

Победа: $5,500,000;

Финал: $2,800,000;

Полуфинал: $1,450,000;

Четвертьфинал: $780,000;

Четвертый круг: $480,000;

Третий круг: $290,000;

Второй круг: $190,000;

Первый круг: $140,000.

В парном разряде победители получат $1 млн на команду. Финалисты заработают $500 тыс., полуфиналисты – $250 тыс., а четвертьфиналисты – $125 тыс.

Матчи квалификации US Open-2026 состоятся 24-27 августа. Турнир в основной сетке пройдет с 30 августа по 13 сентября.

В основной сетке US Open-2026 выступят семь украинских теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Александра Олейникова, Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Всего в список вошли 102 теннисистки.

Титул чемпиона US Open в одиночном разряде у мужчин будет защищать испанец Карлос Алькараc, а у женщин – “нейтральная” Арина Соболенко.

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