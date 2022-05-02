Российским футбольным клубам запретили выступать в еврокубках сезона-2022/23, а сборную России отстранили от розыгрыша Лиги наций. Соответствующее решение было принято УЕФА.

Отмечается, что Россия не будет участвовать в розыгрыше второго дивизиона Лиги наций в группе В и займет автоматически четвертое место в своей группе. Таким образом, в конце группового этапа они вылетят в низшую лигу, заняв последнее место в Лиге В.

Россия не будет участвовать в женском Евро-2022, которое состоится в Англии 6-31 июля. Вместо российской сборной в группе С будет соревноваться команда Португалии, которую Россия победила в плей-офф.

Россия не будет участвовать ни в одном из следующих матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу среди женщин 2023 года. Все их результаты на данный момент считаются недействительными. Таким образом группа E будет состоять из пяти команд (Дания, Босния и Герцеговина, Черногория, Мальта и Азербайджан).

Россия не будет участвовать ни в одном из следующих матчей чемпионата Европы U-21 в 2021/23. Все их результаты на данный момент считаются недействительными, а в группе С останется пять команд.

На клубном уровне все российские клубы исключены из розыгрыша еврокубков в сезоне-2022/23. Это означает, что следующий евросезон в турнирах Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, Лига чемпионов среди женщин и Юношеская Лига УЕФА состоятся без российских команд.

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России будет назначено количество очков коэффициента, эквивалентное наименьшему количеству, которое они заработали за любой из последних пяти сезонов, то есть 4,333 балла для мужского клубного коэффициента и 1,750 для женского клубного коэффициента для подсчета баллов на сезон-2022/23.

Также заявка России на проведение чемпионата Европы в 2028 и 2032 году была отклонена.

В начале марта УЕФА принял решение исключить Россию из претендентов на путевку в ЧМ-2022 в Катаре. Это решение позволило Польше сразу выйти в финал плей-офф отбора.