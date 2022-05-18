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Сборная Украины уверенно обыграла Эмполи в товарищеском матче

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Збірна України з футболу
Фото: Getty Images

Сборная Украины по футболу обыграла итальянский Эмполи в товарищеском матче. Встреча прошла в Италии на стадионе Карло Кастеллани и завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Александра Петракова.

Счет в матче открыл форвард Бенфики Роман Яремчук на 26-й минуте. Сначала динамовец Виктор Цыганков разрезал оборону соперника передачей на Романа, а тот пробил в ближний угол.

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Перед свистком на перерыв хозяева поля отыграли мяч благодаря точному удару Андреа Ла Мантиа.

В начале второго тайма сине-желтые снова вышли вперед после гола Александра Караваева, сыгравшего на добивании.

А еще через шесть минут Александр Пихаленок забил свой второй гол в футболке сборной – 3:1. На 77-й минуте встречи защитник Денис Попов получил травму и покинул поле.

Уже завтра сборная Украины сыграет третий поединок. Соперником сине-желтых станет хорватская Риека.

В первом спарринге сборная Украины одержала победу над менхенгладбахской Боруссией со счетом 2:1. Голами в матче отличились дебютанты Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.

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