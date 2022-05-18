Айнтрахт – Рейнджерс: где смотреть финал Лиги Европы и прогноз букмекеров
В финальном матче Лиги Европы по футболу сезона 2021/22 встретятся немецкий Айнтрахт Франкфурт и шотландский Рейнджерс. Матч состоится 18 мая в Севилье на стадионе Рамон Санчес Писхуан.
Начало матча в 22.00 по киевскому времени.
Где смотреть матч Айнтрахт – Рейнджерс?
Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на платформе MEGOGO.
Прогноз букмекеров на игру Айнтрахт-Рейнджерс
По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Оливера Гласнера. На победу орлов принимают ставки с коэффициентом 2.33. Успех Рейнджерса оценивают в 3.15. Ничейный результат встречи в основное время — 3.45.
Матч доверили судить бригаде арбитров во главе со словенским рефери Славко Винчичем. Ему будут ассистировать соотечественники: Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Четвертым рефери будет серб Срджан Йованович. Арбитр VAR из Нидерландов — Пол Ван Букел.
This. Is. It.
Frankfurt Rangers
Seville, Spain
21:00CET
#UELfinal pic.twitter.com/3bSdSbzU0S
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 18, 2022
Айнтрахт выиграл свой квартет на стадии группового этапа, не потерпев ни одного поражения. На стадии плей-офф команда Гласнера разобралась с российским Зенитом, испанским Бетисом, каталонской Барселоной и английским Вест Гэмом.
Рейнджерс завершил групповой этап вторым в своем квартете, пропустив вперед французский Лион. В плей-офф команда из Глазго выбила из борьбы дортмундскую Боруссию, сербскую Црвену Звезду, португальскую Брагу и немецкий Лейпциг.