Айнтрахт – Рейнджерс: где смотреть финал Лиги Европы и прогноз букмекеров

В финальном матче Лиги Европы по футболу сезона 2021/22 встретятся немецкий Айнтрахт Франкфурт и шотландский Рейнджерс. Матч состоится 18 мая в Севилье на стадионе Рамон Санчес Писхуан.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на платформе MEGOGO.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Оливера Гласнера. На победу орлов принимают ставки с коэффициентом 2.33. Успех Рейнджерса оценивают в 3.15. Ничейный результат встречи в основное время — 3.45.

Матч доверили судить бригаде арбитров во главе со словенским рефери Славко Винчичем. Ему будут ассистировать соотечественники: Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Четвертым рефери будет серб Срджан Йованович. Арбитр VAR из Нидерландов — Пол Ван Букел.

This. Is. It.

Frankfurt Rangers

Seville, Spain

21:00CET

#UELfinal pic.twitter.com/3bSdSbzU0S

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 18, 2022