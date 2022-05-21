Май, 21 в 16:45

Украинка Людмила Лузан одержала победу на этапе Кубка мира по гребле на каноэ-одиночке, который проходит в Чехии.

На дистанции 1 000 м Лузан финишировала первой. Второй стала представительница Чили Мария Майльярд, а бронзу завоевала китаянка Ли Ли.

— Очень довольна этой дистанцией. Впервые соревновалась на 1 000 метров. Посвящаю победу Украине. Хочу, чтобы весь мир знал, что у нас идет война. У нас вообще тяжелый сезон, тяжело тренироваться, морально нас сбивает. Но своими победами мы показываем, что мы несгибаемый народ и мы победим, – прокомментировала победу Лузан.

Для украинской спортсменки это первая награда в этом сезоне. Еще одна представительница нашей страны Людмила Бабак заняла пятое место.

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В каноэ-двойке на 500 метров Лузан вместе с Анастасией Четвериковой заняли четвертое место.

В целом Украина завоевала три награды на этапе Кубка мира в Чехии. Ранее серебро взяла мужская сборная Украины по гребле на байдарках-четверках. В составе украинской команды выступали Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин.

Также бронзовую награду завоевал Олег Боровик в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров. Украинец показал результат 40,61. Золото в этой дисциплине досталось литовцу Генрикасу Жюстаутасу, серебро – венгру Дэвиду Корисанскому.