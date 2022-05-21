Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт

Українська каноїстка Лузан виграла золото на етапі Кубка світу

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Українська каноїстка Лузан виграла золото на етапі Кубка світу
Фото: Getty Images

Українка Людмила Лузан здобула перемогу на етапі Кубка світу з веслування на каное-одиночці, який наразі відбувається у Чехії.

На дистанції 1 000 м Лузан фінішувала першою. Другою стала представниця Чилі Марія Майльярд, а бронзу завоювала китаянка Лі Лі.

— Дуже задоволена цією дистанцією. Уперше змагалася на 1 000 метрів. Присвячую перемогу Україні. Хочу, щоб увесь світ знав, що в нас іде війна. У нас узагалі важкий сезон, важко тренуватися, морально це нас збиває.

Але своїми перемогами ми показуємо, що ми незламний народ і ми переможемо, – прокоментувала перемогу Лузан.

Для української спортсменки це перша нагороду у цьому сезоні. Ще одна представниця нашої країни Людмила Бабак посіла п’яте місце.

Зараз дивляться

У каное-двійці на 500 метрів Лузан разом з Анастасією Четверіковою посіли четверте місце.

Загалом Україна здобула три нагороди на етапі Кубка світу в Чехії. Раніше срібло взяла чоловіча збірна України з веслування на байдарках-четвірках. У складі української команди виступали: Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін.

Також бронзову нагороду виборов Олег Боровик з веслування на каное-одиночці на дистанції 200 метрів. Українець показав результат 40,61. Золото у цій дисципліні дісталося литовцю Генрікасу Жюстаутасу, срібло – угорцю Девіду Корісанському.

Читайте
Збірна України розписала нічию з хорватською Рієкою

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка