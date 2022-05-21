Травень, 21 в 16:45

Українка Людмила Лузан здобула перемогу на етапі Кубка світу з веслування на каное-одиночці, який наразі відбувається у Чехії.

На дистанції 1 000 м Лузан фінішувала першою. Другою стала представниця Чилі Марія Майльярд, а бронзу завоювала китаянка Лі Лі.

— Дуже задоволена цією дистанцією. Уперше змагалася на 1 000 метрів. Присвячую перемогу Україні. Хочу, щоб увесь світ знав, що в нас іде війна. У нас узагалі важкий сезон, важко тренуватися, морально це нас збиває. Але своїми перемогами ми показуємо, що ми незламний народ і ми переможемо, – прокоментувала перемогу Лузан.

Для української спортсменки це перша нагороду у цьому сезоні. Ще одна представниця нашої країни Людмила Бабак посіла п’яте місце.

Зараз дивляться

У каное-двійці на 500 метрів Лузан разом з Анастасією Четверіковою посіли четверте місце.

Загалом Україна здобула три нагороди на етапі Кубка світу в Чехії. Раніше срібло взяла чоловіча збірна України з веслування на байдарках-четвірках. У складі української команди виступали: Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін.

Також бронзову нагороду виборов Олег Боровик з веслування на каное-одиночці на дистанції 200 метрів. Українець показав результат 40,61. Золото у цій дисципліні дісталося литовцю Генрікасу Жюстаутасу, срібло – угорцю Девіду Корісанському.