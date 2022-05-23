Было очень страшно, ракеты упали рядом с нашим стадионом – владелец ФК Рух Григорий Козловский

Май, 23 в 17:22

Еще три месяца назад Максим Белый больше всего волновался, как он и его товарищи по команде Рух (Львов) выступят во второй половине сезона. Они не надеялись догнать два ведущих клуба — донецкий Шахтер и киевское Динамо, но удачный перерыв в середине сезона в Турции вселил уверенность в том, что они займут крепкое место в середине турнирной таблицы украинской премьер-лиги.

Статью публикует британское издание The Sun.

Владелец ФК Рух (Львов) Григорий Козловский хотел, чтобы его команда выиграла Лигу чемпионов, однако теперь главное — остаться в живых.

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Команда украинской премьер-лиги может похвастаться одним из лучших футбольных сооружений в стране.

Теперь центральный полузащитник Белый раздумывает не над тем, отправится ли он на передовую в войне своей страны с Россией, а когда это произойдет.

Потрясающая скорость разрушений в Украине прекрасно иллюстрирует, как перевернулась жизнь каждого человека в одном из ведущих футбольных клубов страны.

Рух (Львов) — перспективная команда, которая может похвастаться новейшей и лучшей тренировочной базой страны, о чем свидетельствуют слова сотрудников клуба, которые гордо говорят: Лучше даже Шахтера.

ФК Рух, управляемый богатством и амбициями местного бизнесмена-миллионера, в позапрошлом сезоне достиг высшего дивизиона национального футбола. Они стремятся утвердиться в украинской премьер-лиге, однако амбиции владельца клуба Козловского уходят еще дальше.

Наряду с выходом Руха в Лигу чемпионов он мечтает, что когда-нибудь весь основной состав клуба будет сформирован из воспитанников новой молодежной Академии футбола. Но эти мечты – на будущее, ведь каждого, от официанта до владельца клуба, волнует только повседневная и кровавая реальность войны.

Козловский эвакуировал свою семью, прес-саташе клуба проводит свои дни на сельском блокпосте, а работники пищевого блока кормят более 700 временно перемещенных лиц на стадионе клуба.

Некоторые сотрудники Руха присоединились к подразделениям Вооруженных сил Украины, и даже игроки думают о том, чтобы присоединиться к армии.

— Если российские солдаты придут сюда, мы возьмем в руки оружие. Никто больше не думает о футболе. Раньше мы постоянно думали о нем, много тренировались и все время думали о предстоящем матче. Футбол доминировал в нашей жизни, но сейчас он больше не кажется важным. Раньше мы заботились о победах в матчах, теперь мы заботимся только о том, чтобы выжить. Мы поехали в Турцию на перерыв в середине сезона, и это было хорошо. У нас были хорошие результаты, все игроки были в отличной форме. Болельщики с нетерпением ждали матчей, а персонал был занят подготовкой и продажей билетов на первую игру. Но незадолго до этого началась война, — говорит 31-летний Максим Белый, игрок высшей лиги в течение 13 лет, включая два сезона в хорватском клубе Гайдук Сплит.

Товарищ Белого по команде, Богдан Бойчук, был в страхе за своих родителей после того, как они остались в оккупации в Херсоне, одном из крупных городов, который очень пострадал от натиска оккупантов.

— Они (родители, — Ред.) очень напуганы, но по крайней мере прекратилась стрельба, и я все еще могу позвонить по телефону им. Я звоню им каждый день, — говорит Бойчук.

На вопрос, готов ли он при необходимости взять оружие, чтобы защищать родителей и свою страну, Бойчук ответил так же решительно, как и его одноклубник Белый. Не колеблясь, он сказал: Да, конечно.

37-летний прес-саташе Богдан Тимовчак обычно проводил свои дни, координируя освещение матчей клуба в СМИ.

Он также был занят подготовкой к торжественному открытию тренировочной базы Руха — девяти футбольных полей и ультрасовременных тренажерных залов, окруженных коммерческими объектами для увеличения прибылей, в частности, отелем и лыжным подъемником.

Пышную церемонию, запланированную на май, отменили, как и пресс-конференции в день матча.

В то же время он стал одним из тысяч людей, несущих службу на блокпостах в селах. Они сейчас по всей стране, и эти сцены напоминают Вторую мировую войну.

— Раньше нас волновало, подготовлены ли наши игроки и выиграем ли мы три очка. Сейчас нас волнует только война, – говорит Тимовчак.

Как и владелец клуба, Тимовчак отправил свою беременную жену и их трехлетнего сына за границу, как можно дальше от опасности.

— Я рад, что она в безопасности, и я знаю, что она будет волноваться, потому что может прийти время, когда мне придется воевать, — сказал Тимовчак.

Козловский, которого сотрудники клуба называют господином президентом, занимает кабинет на верхнем этаже тренировочного центра с балконом, откуда открывается вид на поле, где в мирное время будет тренироваться первая команда.

Одет в желтую тренировочную майку, на которой, согласно футбольной традиции, написаны его инициалы GK, он взрывается смехом, когда ему говорят, что они также означают вратарь (на английском — goalkeeper).

Он гордится своей карьерой вратаря, хотя ему так и не удалось выйти на топовый уровень.

Это редкий момент легкомысленного веселья, когда разговор снова возвращается к войне.

— Если война придет во Львов, мы все будем сражаться, в том числе и игроки. Каждый возьмет в руки оружие. Мы будем биться до конца. Путин пожалеет, что совершил вторжение, — сказал Козловский.

Война пришла во Львов еще в первый день, впоследствии четыре крылатые ракеты, каждая из которых несла 400-килограммовую неядерную боеголовку, попали в городской аэропорт всего в нескольких километрах от тренировочной базы клуба.

Линия фронта, на которой футболистам придется играть с оружием в руках, возможно, еще не достигла запада Украины, но Львов все еще чувствует себя городом войны.

Внизу, в опустевшей столовой центральный полузащитник Белый разговаривает с достойной восторга скромностью, которой наделены не все футболисты.

Он признает, что увлечение фанатов теперь ничего не значит, и что он и его товарищи по команде ничем не отличаются от других в стране, где живут 44 млн героев.

— Футболисты являются героями по всему миру, потому что они забивают голы и выигрывают матчи. Но в Украине это уже не так. Мы больше не герои. Солдаты — это герои, и обычные люди, которые помогают беженцам и волонтерят для армии. Мы такие же, как и все. Мы помогаем беженцам и возьмем в руки оружие, если понадобится. Мы стоим вместе со всеми нашими болельщиками и всеми другими в Украине. Мы все одинаковы, — сказал Белый.