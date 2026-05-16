В Украине начинается переход к настоящему летнему теплу, которое принесет дневную температуру до +27°C. Погода в столице и большинстве областей будет синхронной: потепление будет сопровождаться повышением влажности и дождями. В то же время жителей западных регионов предупреждают о шквалах и граде уже в ближайшие выходные.

Погода в Украине на 10 дней

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала Фактам ICTV, что на смену длительным ливням придут типичные для теплого сезона локальные кратковременные дожди и грозы, которые через влияние атмосферных фронтов будут проходить неравномерно по всей территории Украины.

– В течение выходных произойдут некоторые изменения в синоптической ситуации. По-разному будут складываться погодные процессы. В субботу, 16 мая, погоду без осадков в большинстве областей будет определять поле несколько повышенного атмосферного давления. Только на западе Украины в дневные часы поступивший от запада атмосферный фронт обусловит кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 метров в секунду. Поэтому нужно быть внимательными к предупреждениям по западным областям уже сейчас, – сказала она.

Уже 17-18 мая другой атмосферный фронт с востока уже будет поступать на территорию Украины. Он повлечет за собой неустойчивую погоду в большинстве областей, утверждает Птуха.

По ее словам, поначалу это будет в воскресенье, преимущественно на левобережье. Однако в понедельник этот атмосферный фронт уже заместится в дальнейшем по некоторым северным, центральным и южным областям, продвигаясь даже в западные регионы по территории Украины.

– В принципе могут быть локальные кратковременные дожди, иногда с грозами. Но все эти осадки – уже теплого периода. Кратковременные, с прояснениями, то есть уже не столь продолжительные дождливые периоды. Преимущественно такого характера. Давление и влажность будут испытывать колебания, – сказала она.

Какая будет погода: температура и прогноз на 10 дней

Как рассказала синоптик Укргидрометцентра, температура будет очень зависеть от облачности. В целом будет поступать более теплая воздушная масса, начиная с субботы, 16 мая.

Температура ночью будет составлять в большинстве регионов в ближайшие трое суток от +6°C до +14°C в ночные часы, а днем ​​– от +18°C до +23°C. В понедельник в восточных областях будет уже немного выше – до +26°C прогреется приземный слой воздуха, отметила Птуха.

Уже начиная со вторника, неустойчивость будет сохраняться на территории Украины. В основном это будет проявляться в виде точечных и локальных кратковременных дождей.

Птуха рассказала, что в дневные и послеполуденные часы, когда будет происходить прогрев приземного слоя воздуха, начнутся восходящие движения воздуха и образуются кучевые дождевые облака.

В тех местностях, где они будут достигать определенных слоев атмосферы, будут развиваться более интенсивные осадки, в частности, грозового характера, предупредила синоптика Укргидрометцентра.

– Но температурные показатели будут уже достаточно приятными и комфортными даже с намеком на летние значения. Ночью – это от +9°C до +16°C, а в дневные часы будет вообще уже от +21°C до +27°C. Тенденция с такими температурами сохранится до конца следующей недели, – подчеркнула она.

Погода в Киеве на 10 дней: какой прогноз

В Киеве погода на выходные и на следующей неделе будет достаточно синхронной с большинством областей Украины.

– В субботу у нас поле повышенного атмосферного давления, без осадков, больше солнечных прояснений. Южный ветер принесет более теплый воздух. Ночью от +9°C до +11°C, а в дневные часы – от +21°C до +23°C, – сказала Птуха.

Ночью 17 мая без осадков, однако днем ​​местами может пройти кратковременный дождь. Ветер снова будет менять направление, но это особенно не повлияет на температуру, утверждает синоптик Укргидрометцентра. Начиная с 18 мая, преимущественно в дневные часы могут быть кратковременные дожди.

– Но это не значит, что каждый день вы будете их видеть. На территории Киевщины будут такие предпосылки, что локально могут развиваться кучевые дождевые облака. Но мы сходим в ту фазу, когда летом, то есть в теплый период, на одном даже берегу может идти дождь с грозой, а на другом – нет, потому что это достаточно локальные очаги, – отметила она.

Но температура в Киеве будет приятной и комфортной. Согласно прогнозу, 18 мая ожидается от +21°C до +23°C днем. На следующий день, 19 мая, будет температура от +23°C до +25°C, а ночью – от +13°C до +15°C.

