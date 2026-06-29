В двух областях Украины фиксируют аварийные отключения света, в частности, в Ровенской и Хмельницкой.

Аварийные отключения света в Украине

Аномальная жара привела к перегрузке энергосистемы, написал начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.

По этой причине на протяжении дня в Ровенской области возникают аварийные отключения света.

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Энергетики работают в усиленном режиме, оперативно реагируя на такие случаи. В целом, ситуация с электроснабжением на Ровенщине сейчас контролируемая.

— Нахожусь с энергетиками на постоянной связи. Жителей области призываю к безопасному и рациональному использованию мощных электроприборов. Особо необходимо не нагружать систему с 16:00 до 23:00, — добавил он.

В то же время аварийные отключения света фиксируются и в Хмельницкой области.

— Из-за экстремальных погодных условий в отдельных районах города и области произошли аварийные отключения электроэнергии, — говорится в сообщении АО Хмельницкоблэнерго.

Энергетики АО Хмельницкоблэнерго уже работают над восстановлением распределения электроснабжения и осуществляют все необходимые оперативные переключения для скорейшего заживления потребителей.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Украине 30 июня могут ввести графики отключения света из-за роста потребления электроэнергии на фоне жары и активного использования кондиционеров.

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