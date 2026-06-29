Аварийные отключения света: в нескольких областях фиксируют обесточивания из-за жары
- В Ровенской и Хмельницкой областях фиксируют аварийные отключения света из-за аномальной жары и перегрузки энергосистемы.
- На Ровенщине энергетики работают в усиленном режиме, а ситуацию с электроснабжением сейчас называют контролируемой.
- В Хмельницкой области специалисты уже выполняют оперативные переключения, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.
В двух областях Украины фиксируют аварийные отключения света, в частности, в Ровенской и Хмельницкой.
Аварийные отключения света в Украине
Аномальная жара привела к перегрузке энергосистемы, написал начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.
По этой причине на протяжении дня в Ровенской области возникают аварийные отключения света.
Энергетики работают в усиленном режиме, оперативно реагируя на такие случаи. В целом, ситуация с электроснабжением на Ровенщине сейчас контролируемая.
— Нахожусь с энергетиками на постоянной связи. Жителей области призываю к безопасному и рациональному использованию мощных электроприборов. Особо необходимо не нагружать систему с 16:00 до 23:00, — добавил он.
В то же время аварийные отключения света фиксируются и в Хмельницкой области.
— Из-за экстремальных погодных условий в отдельных районах города и области произошли аварийные отключения электроэнергии, — говорится в сообщении АО Хмельницкоблэнерго.
Энергетики АО Хмельницкоблэнерго уже работают над восстановлением распределения электроснабжения и осуществляют все необходимые оперативные переключения для скорейшего заживления потребителей.
Напомним, сегодня сообщалось, что в Украине 30 июня могут ввести графики отключения света из-за роста потребления электроэнергии на фоне жары и активного использования кондиционеров.