За бывшего министра энергетики Германа Галущенко внесли залог в размере 150 млн грн, который ранее определил Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщила сотрудница пресс-службы суда Екатерина Шипилова, пишет Укринформ.

За Галущенко внесли залог в 150 млн грн

— За бывшего министра энергетики сегодня внесли залог в полном объеме, который ему ранее назначил следственный судья ВАКС, — сказала она.

Напомним, 15 февраля бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко задержали при попытке выехать за границу.

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Он является фигурантом дела Мидас о хищении средств в Энергоатоме. По данным следствия, участники преступной организации создали масштабную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности на Энергоатом.

В рамках расследования дела о коррупции в энергетической отрасли НАБУ сообщило о подозрении семи лицам.

Галущенко объявили подозрение по ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Ранее Высший антикоррупционный суд избрал Герману Галущенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

2 июня ВАКС продлил Галущенко меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца и уменьшил сумму залога до 150 млн грн.

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