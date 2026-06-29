Отключение ретрансляторов на границе с Беларусью ослабило возможности российских оккупантов управлять дронами в режиме реального времени.

Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Отключение ретрансляторов в Беларуси: какие последствия

— Дроны никуда не делись, они как летали, так и летают. Но это ослабило возможности противника управлять дронами в реальном времени в тех регионах, где находятся эти вышки, — отметил он.

Игнат пояснил, что ретрансляторы, которые были расположены вдоль украинской границы на белорусской стороне, позволяли передавать сигнал оператору на большое расстояние.

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Теперь возможности россиян оперативно координировать свои действия в этих регионах существенно ограничены.

Игнат отметил, что ранее благодаря оперативной информации с ретрансляторов враг мог отслеживать перемещения и изменять координаты ударов в процессе атаки.

— Имея видеокартинку в режиме реального времени, противник может наносить удары дроном даже по движущимся объектам или изменять координаты атак, — пояснил он.

Благодаря стабильному видеосигналу российские оккупанты атаковали Шахедами украинские поезда и мобильные огневые группы.

Напомним, 19 июня Владимир Зеленский обратился к Александру Лукашенко с требованием демонтировать ретрансляторы, которые Россия использует для наведения БпЛА.

Президент Украины предупредил, что если это требование не будет выполнено в течение недели, Силы обороны ликвидируют это оборудование.

24 июня Зеленский сообщил, что на границе с Беларусью прекратили работу ретрансляторы.

Фото: Юрий Игнат

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