Отключение ретрансляторов в Беларуси снизило возможности РФ управлять БпЛА — Игнат
- Отключение ретрансляторов на территории Беларуси уменьшило возможности войск РФ управлять дронами в режиме реального времени.
- После их отключения способность россиян оперативно координировать удары существенно ограничена.
Отключение ретрансляторов на границе с Беларусью ослабило возможности российских оккупантов управлять дронами в режиме реального времени.
Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Отключение ретрансляторов в Беларуси: какие последствия
— Дроны никуда не делись, они как летали, так и летают. Но это ослабило возможности противника управлять дронами в реальном времени в тех регионах, где находятся эти вышки, — отметил он.
Игнат пояснил, что ретрансляторы, которые были расположены вдоль украинской границы на белорусской стороне, позволяли передавать сигнал оператору на большое расстояние.
Теперь возможности россиян оперативно координировать свои действия в этих регионах существенно ограничены.
Игнат отметил, что ранее благодаря оперативной информации с ретрансляторов враг мог отслеживать перемещения и изменять координаты ударов в процессе атаки.
— Имея видеокартинку в режиме реального времени, противник может наносить удары дроном даже по движущимся объектам или изменять координаты атак, — пояснил он.
Благодаря стабильному видеосигналу российские оккупанты атаковали Шахедами украинские поезда и мобильные огневые группы.
Напомним, 19 июня Владимир Зеленский обратился к Александру Лукашенко с требованием демонтировать ретрансляторы, которые Россия использует для наведения БпЛА.
Президент Украины предупредил, что если это требование не будет выполнено в течение недели, Силы обороны ликвидируют это оборудование.
24 июня Зеленский сообщил, что на границе с Беларусью прекратили работу ретрансляторы.
Фото: Юрий Игнат