Украинка Калинина вышла во второй круг Ролан Гаррос-2022

Май, 24 в 20:32

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина успешно преодолела первый круг теннисного турнира серии Grand Slam – Ролан Гаррос.

В стартовом раунде соревнований Калинина прошла американскую теннисистку Хейли Баптист. Игра длилась всего 39 минут, поскольку при счете 5:2 в пользу украинки Баптист отказалась дальше продолжать матч из-за травмы.

При этом для украинки начало встречи разворачивалось в ее пользу, она быстро повела в счете 4:0 и не отдала ни одной своей подачи. Во втором круге Калинина встретится с еще одной представительницей США Джессикой Пегулой, занимающей 11-ю позицию в рейтинге WTA.

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Благодаря победе в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису Калинина после завершения турнира обеспечит статус первой ракетки Украины, который с 2013 года удерживала Элина Свитолина. Что касается Свитолиной, известно, что она пропустит оставшийся текущий теннисный сезон из-за беременности.

В основной сетке Ролан Гаррос-2022 выступали еще три украинки — Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Марта Костюк, но все вылетели после первого матча.

Цуренко проиграла первой ракетке мира Иге Швентек (6:2, 6:0), Ястремская зачехлила ракетку после встречи с американкой Элисон Риск (6:3, 6:3), а Костюк уступила египетской теннисистке Маяр Шериф (6:3, 7:5).