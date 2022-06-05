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Мария Степанюк |
Уэльс — Украина — 1:0: онлайн-трансляция матча финала плей-офф отбора на ЧМ-2022

Уэльс — Украина — 1:0: онлайн-трансляция матча финала плей-офф отбора на ЧМ-2022

Команда Уэльса и сборная Украины встретятся 5 июня на стадионе Кардифф Сити в Кардиффе в рамках финала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.

Это будет четвертая встреча команд в истории. Ранее сборные дважды встречались в отборе на чемпионат мира 2002 года и в товарищеском матче в 2016 году. В 2001 году оба матча завершились ничейным счетом 1:1, а в товарищеском матче удача была на стороне драконов – 1:0.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Александра Петракова. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 2.70. Успех драконов оценивают в 2.90. Ничейный результат встречи в основное время — 3.15.

Встречу в Кардиффе доверили испанской бригаде арбитров во главе с Антонио Матео Лаосом. Ему будут ассистировать соотечественники: Пау Норберт Себраин Дэвис и Роберто дель Паломар. Обязанности четвертого рефери исполнит Карлос дель Серро.

Арбитр VAR – Хуан Мартинес, ему будет ассистировать Рикардо де Бургос.

Текстовая онлайн-трансляция матча Уэльс-Украина начнется ближе к стартовому свисту, который должен прозвучать в 19.00.

С начала С конца
Прямая трансляция
19:48 - 05 июня

2 минуты прибавил арбитр к первому тайму.

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19:46 - 05 июня

Джеймс прокинул мяч мимо Караваева и локтем угодил по затылку сопернику. Игрок сборной Уэльса требовал карточку для украинского футболиста, а Лаос зафиксировал фол Дэниэла.

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19:43 - 05 июня

Падение в штрафной сборной Уэльса! Ярмоленко оказался на газоне после контакта с Алленом. Но арбитр не решается назначить пенальти и указывает на угловой.

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19:42 - 05 июня

Хеннесси перевел мяч на угловой после удара Зинченко.

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19:36 - 05 июня
ГОООЛ!

Сборная Уэльса выходит вперед 1:0.

Бэйл решился на прямой удар по воротам гостей, мяч угодил в Ярмоленко, который скрикошетил неудачно в ворота Бущана.

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19:34 - 05 июня
Желтая карточка

Миколенко получил желтую карточку за отмашку локтем в лицо Джеймсу.

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19:34 - 05 июня

Зинченко из-за пределов штрафной на точность приложился мячом в левый нижний угол — Хеннесси потащил.

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19:32 - 05 июня

Теперь сам Цыганков убежал на свидание с Хеннесси, но оказался в офсайде. Мяч после его удара пролетел рядом с воротами.

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19:31 - 05 июня

Цыганков передачей пытался вывести Яремчука один на один с Хеннесси, но его задумку прочитала оборона хозяев.

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19:29 - 05 июня

Во время каждой паузы в игре режиссеры трансляции крупным планом показывают Бущана, который продолжает ощущать очевидный дискомфорт в голеностопе.

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