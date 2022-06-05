Команда Уэльса и сборная Украины встретятся 5 июня на стадионе Кардифф Сити в Кардиффе в рамках финала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.

Это будет четвертая встреча команд в истории. Ранее сборные дважды встречались в отборе на чемпионат мира 2002 года и в товарищеском матче в 2016 году. В 2001 году оба матча завершились ничейным счетом 1:1, а в товарищеском матче удача была на стороне драконов – 1:0.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Александра Петракова. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 2.70. Успех драконов оценивают в 2.90. Ничейный результат встречи в основное время — 3.15.

Встречу в Кардиффе доверили испанской бригаде арбитров во главе с Антонио Матео Лаосом. Ему будут ассистировать соотечественники: Пау Норберт Себраин Дэвис и Роберто дель Паломар. Обязанности четвертого рефери исполнит Карлос дель Серро.

Арбитр VAR – Хуан Мартинес, ему будет ассистировать Рикардо де Бургос.

Текстовая онлайн-трансляция матча Уэльс-Украина начнется ближе к стартовому свисту, который должен прозвучать в 19.00.