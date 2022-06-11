Легенда! Голкипер Пятов провел последний матч в футболке сборной Украины

Июнь, 11 в 18:06

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов провел последний матч за национальную команду Украины по футболу.

37-летний футболист вывел команду в статусе капитана на матч третьего тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/23 в дивизионе В против сборной Армении. В этом матче он сохранил свои ворота на замке, а сборная одержала разгромную победу со счетом 3:0.

О том, что эта игра станет последней для игрока в футболке сине-желтых, Пятов сообщил сам накануне в социальной сети Instagram.

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Он опубликовал свое фото времен своих первых вызовов в лагерь сине-желтых.

— Этот парень еще не догадывается, что последний матч за национальную сборную он проведет 11 июня 2022, — написал вратарь.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Андрей Пятов (@piat30)

Пост прокомментировали украинские и иностранные спортсмены. Партнер по позиции в Шахтере и сборной Анатолий Трубин, экс-игрок горняков Дуглас Коста и экс-игрок сборной Жуниор Мораэс написали: Легенда.

— Это тот парень, за которого я вышла замуж 17 лет назад? – отреагировала на пост жена футболиста Юлия.

Андрей Пятов выступает за сборную Украины с 2007 года. В ее составе он провел 102 матча.

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Он был среди участников чемпионата мира-2006 и вместе с украинской командой дошел до четвертьфинала Мундиаля. Тогда основным голкипером сборной был Александр Шовковский, так что на футбольном поле на ЧМ-2006 сам Пятов ни разу не появился.

Пятов попадал в заявку сборной Украины на Евро-2012, Евро-2016 и Евро-2020. В двух турнирах, кроме последнего ЧЕ, именно Пятов защищал ворота украинской команды.