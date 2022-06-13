Июнь, 13 в 13:35

В Международном зале боксерской славы увековечены имена уже двух украинцев: в него официально включили легендарного украинского боксера, экс-чемпиона мира Владимира Кличко.

Об этом сообщается на официальном сайте организации. В сообщении отмечается, что Владимир Кличко является победителем Олимпийских игр 1996 года в тяжелой весовой категории.

После этого он перешел в профессиональный бокс, провел 69 боев, из которых выиграл 64 (53 – нокаутами). Владимир Кличко был чемпионом мира по боксу в тяжелой весовой категории по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015 годы), IBF (2006-2015 годы), IBO (2006-2015 годы), The Ring (2009-2015 годы), WBA (2011-2015 годы).

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Во время своего последнего поединка 29 апреля 2017 года в Лондоне Владимир Кличко потерпел поражение нокаутом от британца Энтони Джошуа. После этого украинский боксер решил завершить свою карьеру.

Владимиру Кличко принадлежит рекорд общей продолжительности владения титулом чемпиона мира в тяжелом весе (12 лет и 2 дня).

Следует отметить, что церемония включения Кличко-младшего в зал славы должна была состояться в Канастоте (штат Нью-Йорк, США) еще в июне 2021 года, однако ее перенесли из-за пандемии коронавируса.

Владимир Кличко не смог отправиться в США на официальную церемонию, поскольку сейчас находится в Киеве. Об этом сообщил его брат, мэр столицы Виталий Кличко.

Однако Кличко-младший записал видеообращение к участникам церемонии.

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Он отметил, что когда начинал свой путь в боксе в 14 лет, то использовал этот вид спорта как возможность для путешествий по миру и не думал, что поднимется так высоко в спорте и войдет в Международный зал боксерской славы.

– Это огромная честь. К сожалению, российская агрессия и война в моей родной стране помешали мне разделить с вами эту церемонию лично. Эта война изменила не только меня, но и весь мир. Я помню, как когда-то бокс изменил мою жизнь. Он сделал меня лучшим человеком. Даже если поначалу это было немного страшно, впоследствии я начал получать от этого удовольствие. Это меня многому научило, – подчеркнул Владимир Кличко.

Спортсмен также обратился к американскому боксеру Рою Джонсу, который в августе 2015 года незаконно посещал временно оккупированный Крым и встретился там с главой страны-агрессора РФ Владимиром Путиным. Впоследствии Джонс получил гражданство РФ.

– Я очень рад, что могу обратиться ко всем вам. Ну, почти ко всем. Есть один человек, к которому у меня большой вопрос. Он нарушил украинское законодательство, въехав на территорию оккупированного Крыма с территории России. Этот человек – Рой Джонс. Так что, Рой, вы на чьей стороне? На стороне агрессора или на стороне того, кто защищает свое право на жизнь? Я уважаю вас как бойца, но подвергаю сомнению ваш моральный компас, — отметил Кличко.

Он также заявил, что необходимо создать единую ассоциацию для помощи и поддержки спортсменов, в том числе после завершения карьеры, которая объединит любителей и профессионалов.

Как известно, первым украинцем, попавшим в Международный зал боксерской славы, является нынешний мэр Киева, экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко. Это произошло в июне 2018 года.

Справка. Международный зал боксерской славы (International Boxing Hall of Fame) – это зал славы и музей бокса, расположенный в Канастоте (штат Нью-Йорк). Кандидатов на включение в зал славы выбирают члены Американской ассоциации журналистов, пишущие о боксе (BWAA), и историки бокса. Церемония включения проходит ежегодно в июне.

Как известно, еще до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Владимир Кличко подал заявление и документы на присоединение к бригаде территориальной обороны Киева.

А в конце февраля он обратился к демократическому миру с призывом немедленно помочь остановить войну в Украине, которую начала РФ.

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Источник: IBHOF, Владимир Кличко, Виталий Кличко

Фото: Владимир Кличко