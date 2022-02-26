Нужно остановить агрессию РФ: Владимир Кличко призвал мир помочь остановить войну в Украине

Владимир Кличко обратился к демократическому миру с призывом немедленно помочь остановить войну в Украине, которая начала Российская Федерация вооруженной агрессией.

— Я обращаюсь ко всему миру: остановите войну, которую начала Россия. Сегодня ракеты обстреливали мирное население Киева. Погибают гражданские люди. И это происходит в самом центре Европы, – подчеркнул он.

Кличко убежден, что сейчас не время для ожидания, потому что война в Украине может привести к гуманитарной катастрофе.

– Нужно действовать немедленно, чтобы остановить российскую агрессию. Чем угодно, что у вас есть, и срочно! Завтра или уже через час может быть поздно. Прошу: начните действовать немедленно, – призвал Владимир Кличко.

Кличко считает, что мир не должен ждать, нужно действовать уже сейчас, чтобы остановить начавшуюся Россией войну на территории Украины.