Украинские спортсмены будут бойкотировать турниры в случае допуска представителей РФ и Белоруссии

Июнь, 14 в 16:01

Украинские спортсмены готовы бойкотировать соревнования в случаи допуска к ним представителей России и Беларуси. Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Глава ведомства подчеркнул, что спортсмены из этих двух стран “не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами”, поскольку молчаливо соглашаются с убийством украинцев, или открыто это поддерживают.

— В случае допуска спортсменов РФ и РБ к участию в соревнованиях, украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать такие соревнования. Мир не имеет права забывать о войне, начатой ​​Россией против Украины, — цитирует Гутцайта пресс-служба ведомства.

По его словам, за время полномасштабного вторжения война уже унесла жизни более 70 украинских спортсменов и тренеров, а между тем представители России и Белоруссии ищут возможность выступать под нейтральным белым флагом.

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Он призвал президентов всеукраинских федераций обращаться в международные спортивные федерации для недопущения таких случаев, а также предложил приглашать их руководителей в Украину.

— Мы покажем Ирпень и Бучу, Харьков и Чернигов. Они должны знать, что чувствуют украинские спортсмены, когда выходят на старт рядом с представителями стран-агрессоров, — подчеркнул министр.

После полномасштабного вторжения России в Украину российских и белорусских спортсменов начали отстранять от международных соревнований, а также забирать право на проведение турниров в разных видах спорта. Среди прочего РФ выбросили из борьбы за путевку на ЧМ по футболу, а также из еврокубков и Лиги наций на следующий сезон. Обе сборные отстранили от участия в чемпионате мира по хоккею.

По состоянию на 3 апреля 2022 года Вадим Гутцайт заявлял, что Россию и Беларусь отстранили от участия в 90-95% мировых соревнований.