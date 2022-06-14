Українські спортсмени бойкотуватимуть турніри в разі допуску представників РФ та Білорусі

Червень, 14 в 16:01

Українські спортсмени готові бойкотувати змагання у разі допуску до них представників Росії та Білорусі. Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Очільник відомства наголосив, що спортсмени з цих двох країн “не можуть брати участь у міжнародних змаганнях ані під власними, ані під нейтральними прапорами”, оскільки мовчазно погоджуються з вбивством українців, або відкрито це підтримують.

— У разі допуску спортсменів РФ та РБ до участі у змаганнях українські спортсмени готові блокувати їхні виступи та бойкотувати такі змагання. Світ не має права забувати про війну, яку розпочала Росія проти України, – цитує Гутцайта пресслужба відомства.

За його словами, за час повномасштабного вторгнення війна вже забрала життя понад 70 українських спортсменів та тренерів, а тим часом представники Росії та Білорусі шукають можливість виступати під нейтральним білим прапором.

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Він закликав президентів всеукраїнських федерацій звертатися до міжнародних спортивних федерацій для недопущення таких випадків, а також запропонував запрошувати їхніх керівників до України.

— Ми покажемо Ірпінь і Бучу, Харків і Чернігів. Вони мають знати, що відчувають українські спортсмени, коли виходять на старт поряд з представниками країн-агресорів, — наголосив міністр.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну російських та білоруських спортсменів почали відсторонювати від міжнародних змагань, а також забирати право на проведення турнірів у різних видах спорту. Серед іншого, РФ викинули із боротьби за путівку на ЧС з футболу, а також з єврокубків та Ліги націй на наступний сезон. Обидві збірні відсторонили від участі у чемпіонаті світу з хокею.

Станом на 3 квітня 2022 року Вадим Гутцайт заявляв, що Росію та Білорусь відсторонили від участі у 90-95% світових змагань.