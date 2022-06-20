Июнь, 19 в 21:34

Бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBO, IBF, IBO, WBA в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и бывшим обладателем указанных титулов из Британии Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии.

Об этом заявила промоутерская компания Matchroom Boxing.

Промоутеры дали название поединку – Ярость в Красном море.

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Александр Усик после начала полномасштабного наступления РФ на Украину в марте покинул украинские территории, чтобы подготовиться к реваншу с Энтони Джошуа. В сентябре 2021 года украинский спортсмен сумел победить британца Джошуа.

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Александр Усик стал одним из нескольких украинских боксеров, вставших на защиту Украины. В течение фактически месяца украинец участвовал в вооруженном сопротивлении агрессии России в составе сил ТрО, хотя мог и не служить, поскольку является отцом троих детей.

Источник: matchroomboxing