Украинка завоевала золото чемпионата Европы по фехтованию
Украинка Влада Харькова завоевали золото на дебютном чемпионате Европы по фехтованию.
Об этом сообщает НОК Украины.
Украинская шпажистка принесла нашей сборной по фехтованию первую награду в турецкой Анталии.
В НОК отмечают, что соперницами украинки были третий номер мирового рейтинга FIE, действующая вице-чемпионка Европы Мари-Флоранс Кандассами из Франции (15:11) и непосредственно в финале серебряная медалистка Олимпиады-2016, двукратная чемпионка мира в личном зачете итальянка Росселла Фьяминго (15:10).
Как сообщает Национальная федерация фехтования Украины, золото Влады Харьковой стало третьей золотой и шестой медалью в личных соревнованиях шпажисток в истории чемпионатов Европы.
Ранее сообщалось, что украинка Людмила Лузан одержала победу на этапе Кубка мира по гребле на каноэ-одиночке, который проходит в Чехии.