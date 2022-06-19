Украинка завоевала золото чемпионата Европы по фехтованию

Июнь, 19 в 0:16

Украинка Влада Харькова завоевали золото на дебютном чемпионате Европы по фехтованию.

Об этом сообщает НОК Украины.

Украинская шпажистка принесла нашей сборной по фехтованию первую награду в турецкой Анталии.

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В НОК отмечают, что соперницами украинки были третий номер мирового рейтинга FIE, действующая вице-чемпионка Европы Мари-Флоранс Кандассами из Франции (15:11) и непосредственно в финале серебряная медалистка Олимпиады-2016, двукратная чемпионка мира в личном зачете итальянка Росселла Фьяминго (15:10).

Как сообщает Национальная федерация фехтования Украины, золото Влады Харьковой стало третьей золотой и шестой медалью в личных соревнованиях шпажисток в истории чемпионатов Европы.

Ранее сообщалось, что украинка Людмила Лузан одержала победу на этапе Кубка мира по гребле на каноэ-одиночке, который проходит в Чехии.

Фото: European Fencing Confederation