Українка здобула золото чемпіонату Європи з фехтування

Червень, 19 в 0:16

Українка Влада Харькова здобула золото на дебютному чемпіонаті Європи з фехтування.

Про це повідомляє НОК України.

Українська шпажистка принесла нашій збірній з фехтування першу нагороду в турецькій Анталії.

Зараз дивляться

У НОК зазначають, що суперницями українки були третій номер світового рейтингу FIE, чинна віцечемпіонка Європи Марі-Флоранс Кандассамі з Франції (15:11) та безпосередньо у фіналі срібна медалістка Олімпіади-2016, дворазова чемпіонка світу в особистому заліку італійка Росселла Ф’ямінго (15:10).

Як повідомляє Національна федерація фехтування України, золото Влади Харькової стало третьою золотою і загалом шостою медаллю в особистих змаганнях шпажисток в історії чемпіонатів Європи.

Раніше повідомлялося, що українка Людмила Лузан здобула перемогу на етапі Кубка світу з веслування на каное-одиночці, який наразі відбувається у Чехії.

Фото: European Fencing Confederation