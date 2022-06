Впервые в истории Украины: Романчук завоевал медаль на ЧМ на открытой воде

Украинский пловец Михаил Романчук впервые в карьере выступил на чемпионате мира на открытой воде на дистанции 5 км и завоевал бронзовую медаль.

До сих пор двукратный призер Олимпиады-2020 в Токио еще ни разу не участвовал в международных соревнованиях по этой дисциплине.

Бронза Романчука стала первой медалью в истории Украины на открытой воде на чемпионатах мира.

Золото в этой дисциплине досталось представителю Германии Флориану Уэллброку, а серебро завоевал итальянец Грегорио Палтриньери.

Official Results are in!! #openwater Men’s 5km

Florian Wellbrock

Gregorio Paltrinieri

Mykhailo Romanchuk

Official Results https://t.co/vEnqUOpjkE pic.twitter.com/IZfumshJ8h

— FINA (@fina1908) June 27, 2022