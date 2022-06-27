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Факты / Спорт

Впервые в истории Украины: Романчук завоевал медаль на ЧМ на открытой воде

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Михайло Романчук
Фото: Getty Images

Украинский пловец Михаил Романчук впервые в карьере выступил на чемпионате мира на открытой воде на дистанции 5 км и завоевал бронзовую медаль.

До сих пор двукратный призер Олимпиады-2020 в Токио еще ни разу не участвовал в международных соревнованиях по этой дисциплине.

Бронза Романчука стала первой медалью в истории Украины на открытой воде на чемпионатах мира.

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Золото в этой дисциплине досталось представителю Германии Флориану Уэллброку, а серебро завоевал итальянец Грегорио Палтриньери.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022. Открытая вода, 5 км (мужчины)

  • Флориан Уэллброк (Германия) 52:48.80
  • Грегорио Палтриньери (Италия) +00:03.90
  • Михаил Романчук (Украина) +00:25.10

Это уже вторая медаль Романчука на этом чемпионате мира, который проходит в Будапеште (Венгрия). Ранее он завоевал бронзу на дистанции 800 м вольным стилем.

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Еще семь медалей на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште завоевала сборная Украины по синхронному плаванию. В командных дисциплинах комбинация и хайлайт наши девушки завоевали золото, остальные награды — серебряного разряда.

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