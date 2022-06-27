Впервые в истории Украины: Романчук завоевал медаль на ЧМ на открытой воде
Украинский пловец Михаил Романчук впервые в карьере выступил на чемпионате мира на открытой воде на дистанции 5 км и завоевал бронзовую медаль.
До сих пор двукратный призер Олимпиады-2020 в Токио еще ни разу не участвовал в международных соревнованиях по этой дисциплине.
Бронза Романчука стала первой медалью в истории Украины на открытой воде на чемпионатах мира.
Золото в этой дисциплине досталось представителю Германии Флориану Уэллброку, а серебро завоевал итальянец Грегорио Палтриньери.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022. Открытая вода, 5 км (мужчины)
- Флориан Уэллброк (Германия) 52:48.80
- Грегорио Палтриньери (Италия) +00:03.90
- Михаил Романчук (Украина) +00:25.10
Official Results are in!! #openwater Men’s 5km
Florian Wellbrock
Gregorio Paltrinieri
Mykhailo Romanchuk
Official Results https://t.co/vEnqUOpjkE pic.twitter.com/IZfumshJ8h
— FINA (@fina1908) June 27, 2022
Это уже вторая медаль Романчука на этом чемпионате мира, который проходит в Будапеште (Венгрия). Ранее он завоевал бронзу на дистанции 800 м вольным стилем.
Еще семь медалей на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште завоевала сборная Украины по синхронному плаванию. В командных дисциплинах комбинация и хайлайт наши девушки завоевали золото, остальные награды — серебряного разряда.