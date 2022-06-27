Впервые в истории Украины: Романчук завоевал медаль на ЧМ на открытой воде

Июнь, 27 в 14:37

Украинский пловец Михаил Романчук впервые в карьере выступил на чемпионате мира на открытой воде на дистанции 5 км и завоевал бронзовую медаль.

До сих пор двукратный призер Олимпиады-2020 в Токио еще ни разу не участвовал в международных соревнованиях по этой дисциплине.

Бронза Романчука стала первой медалью в истории Украины на открытой воде на чемпионатах мира.

Сейчас смотрят

Золото в этой дисциплине досталось представителю Германии Флориану Уэллброку, а серебро завоевал итальянец Грегорио Палтриньери.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022. Открытая вода, 5 км (мужчины)

Флориан Уэллброк (Германия) 52:48.80

Грегорио Палтриньери (Италия) +00:03.90

Михаил Романчук (Украина) +00:25.10

Official Results are in!! #openwater Men’s 5km

Florian Wellbrock

Gregorio Paltrinieri

Mykhailo Romanchuk

Official Results https://t.co/vEnqUOpjkE pic.twitter.com/IZfumshJ8h — FINA (@fina1908) June 27, 2022

Это уже вторая медаль Романчука на этом чемпионате мира, который проходит в Будапеште (Венгрия). Ранее он завоевал бронзу на дистанции 800 м вольным стилем.

Читайте Украинские синхронистки взяли второе золото на ЧМ по водным видам спорта

Еще семь медалей на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште завоевала сборная Украины по синхронному плаванию. В командных дисциплинах комбинация и хайлайт наши девушки завоевали золото, остальные награды — серебряного разряда.