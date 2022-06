Вперше в історії України: Романчук завоював медаль на ЧС на відкритій воді

Український плавець Михайло Романчук вперше у кар’єрі виступив на чемпіонаті світу на відкритій воді на дистанції 5 км та завоював бронзову медаль.

Досі дворазовий призер Олімпіади-2020 у Токіо ще жодного разу не брав участі у міжнародних змаганнях у цій дисципліні.

Бронза Романчука стала першою медаллю в історії України на відкритій воді на чемпіонатах світу.

Золото у цій дисципліні дісталося представнику Німеччини Флоріану Веллброку, а срібло завоював італієць Ґреґоріо Палтріньєрі.

Official Results are in!! #openwater Men’s 5km

Florian Wellbrock

Gregorio Paltrinieri

Mykhailo Romanchuk

Official Results https://t.co/vEnqUOpjkE pic.twitter.com/IZfumshJ8h

— FINA (@fina1908) June 27, 2022