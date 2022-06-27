Вперше в історії України: Романчук завоював медаль на ЧС на відкритій воді

Червень, 27 в 14:37

Український плавець Михайло Романчук вперше у кар’єрі виступив на чемпіонаті світу на відкритій воді на дистанції 5 км та завоював бронзову медаль.

Досі дворазовий призер Олімпіади-2020 у Токіо ще жодного разу не брав участі у міжнародних змаганнях у цій дисципліні.

Бронза Романчука стала першою медаллю в історії України на відкритій воді на чемпіонатах світу.

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Золото у цій дисципліні дісталося представнику Німеччини Флоріану Веллброку, а срібло завоював італієць Ґреґоріо Палтріньєрі.

Чемпіонат світу з водних видів спорту-2022. Відкрита вода, 5 км (чоловіки)

Флоріан Веллброк (Німеччина) 52:48.80

Ґреґоріо Палтріньєрі (Італія) +00:03.90

Михайло Романчук (Україна) +00:25.10

Official Results are in!! #openwater Men’s 5km

Florian Wellbrock

Gregorio Paltrinieri

Mykhailo Romanchuk

Official Results https://t.co/vEnqUOpjkE pic.twitter.com/IZfumshJ8h — FINA (@fina1908) June 27, 2022

Це вже друга медаль Романчука на цьому чемпіонаті світу, що триває у Будапешті (Угорщина). Раніше він завоював бронзу на дистанції 800 м вільним стилем.

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Ще сім медалей на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Будапешті завоювала збірна України із синхронного плавання. У командних дисциплінах комбінація та гайлайт наші дівчата вибороли золото, решта нагород – срібного ґатунку.