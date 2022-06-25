Украинские синхронистки взяли второе золото на ЧМ по водным видам спорта

Июнь, 25 в 17:56

Сборная Украины по синхронному плаванию завоевала вторую золотую медаль чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Наши синхронистки заняли первую строчку пьедестала в дисциплине хайлайт, которая была последней в программе артистического плавания.

В финале хайлайта украинки показали результат 95.0333, ставший для них победным.

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В составе украинской команды выступили: Вероника Гришко, Марина и Владислава Алексеевы, Олеся Деревянченко, Марта Федина, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко, София Матсиевская и Дарья Мошинская.

Вторую строчку заняли итальянки, набравшие 95,0333 балла, а бронза досталась представительницам Испании с результатом 91.3333.

Это третье золото в истории Украины в синхронном плавании на чемпионатах мира по водным видам спорта. На этих же соревнованиях украинки торжествовали в другой командной программе – комбинации. А свое первое золото на ЧМ сборная завоевала в 2019 году.

В целом Украина завоевала восемь медалей на чемпионате мира по водным видам спорта, из которых — семь в артистическом плавании. Обладателем еще одной медали на ЧМ стал пловец Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем. Он завоевал бронзовую награду.