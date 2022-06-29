Цуренко совершила камбэк в игре с Калининой и вышла в третий круг Уимблдона

Июнь, 29 в 18:42

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в третий круг травяного теннисного турнира серии Grand Slam — Уимблдон-2022.

Во втором круге соперницей Цуренко, занимающей 101-е место в рейтинге WTA, была первая ракетка Украины Ангелина Калинина (№34 WTA).

Это была первая очная встреча теннисисток. Она продолжалась 2 часа 32 минуты и завершилась победой Леси после трех сетов со счетом – 3:6, 6:4, 6:3.

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Во время встречи Калинина допустила две двойные ошибки, Цуренко — одну.

Для Цуренко это второй выход в третий круг травяного мейджора в карьере. Впервые ей это удалось в 2017 году.

В следующем круге Цуренко сыграет против немки Юле Нимайер (№97 WTA), сенсационно выбившей из турнира третью ракетку мира, эстонку Анетт Контавейт.

Также зачехлила ракетку на Уимблдоне и Марта Костюк. Украинка в трех сетах уступила представительнице Китая Чжан Шуай со счетом 7:6, 6:2. Еще в первом круге свои выступления в одиночном турнире Уимблдона завершила Даяна Ястремская, уступив Ане Богдан из Румынии — 2:6, 2:6.