На украинских рынках стремительно растет ассортимент клубники — покупателям уже предлагают как тепличную ягоду от отечественных производителей, так и импортную продукцию из Греции и других стран.

Именно иностранная клубника сейчас существенно влияет на ценовую ситуацию весной, ведь большие объемы импорта привели к снижению стоимости ягоды еще в начале сезона.

В то же время фермеры отмечают, что основной сезон украинской клубники из открытого грунта еще впереди, а цены в дальнейшем будут в значительной степени зависеть от погодных условий.

Сейчас смотрят

Когда начинается сбор клубники в Украине и сколько сейчас стоит ягода, читайте в нашем материале.

Как долго длится сбор клубники в Украине

Как рассказала эксперт по плодоовощному рынку ИА АПК-Информ Ксения Гусева в статье для журнала Садоводство по-украински, в начале апреля на рынке появились значительные объемы клубники из Греции, что и вызвало резкое падение цен на украинскую ягоду. Из-за этого отечественные производители были вынуждены продавать продукцию дешевле, чем обычно в этот период.

По словам специалиста, уже в начале апреля розничные цены на клубнику быстро опустились до примерно 200 грн за 1 кг, а закупочная стоимость местами снижалась даже ниже 150 грн за 1 кг.

В этом году украинские производители начали выходить на рынок в начале мая преимущественно с тепличной продукцией. Причиной тому стали погодные условия и прохладная весна. В то же время сезон клубники в Украине и ее массовое поступление с открытого грунта ожидается не раньше середины июня, поскольку созревание ягоды напрямую зависит от температуры и солнечной погоды.

Ксения Гусева также отметила, что импортная клубника может влиять на украинский рынок как минимум до конца июня — подобная ситуация наблюдалась и в прошлом году. Тогда импортные ягоды продавались практически до момента массового появления украинской клубники.

Кроме того, даже при отсутствии весенних заморозков прохладное лето может привести к подорожанию ягоды из-за задержки созревания урожая. Поэтому возможно, что сбор клубники в Украине с почвы начнется немного позже.

Между тем в Польше сейчас идет активный сезон сбора клубники. Местные фермеры ищут работников для сезонных работ, однако сталкиваются с дефицитом рабочей силы. Из-за нехватки желающих хозяйства вынуждены конкурировать между собой, повышая оплату труда и предлагая лучшие условия для сезонных работников.

Сколько стоит клубника в 2026 году

Как рассказали продавцы Столичного рынка Киева 15 мая, цены на клубнику 2026 года сейчас существенно различаются в зависимости от сорта, размера ягоды и объемов закупки. По словам продавцов, клубнику по 200 грн за 1 кг сейчас трудно продать.

На рынке представлено много ягоды на развес, которую продают по 130–150 грн за 1 кг. В то же время крупные ягоды сорта Румба стоят около 200 грн за 1 кг. Мелкая клубника в евротаре продается по 120–150 грн. Продавцы отмечают, что Румба сейчас считается одной из самых вкусных ранних ягод сезона.

Премиальная или так называемая люксовая клубника сейчас стоит от 200 до 240 грн за 1 кг. Кроме того, на прилавках уже появились абрикосы и персики. Также в продаже есть закарпатская черешня, цена которой сейчас составляет около 200 грн за 1 кг.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.