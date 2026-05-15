Пятеро граждан Польши в возрасте 15–18 лет задержаны в связи с жестоким избиением трех подростков из Украины.

Нападение на украинцев произошло на Свентокшиском мосту в Варшаве, пишет RMF24.

Избиение украинских подростков в Варшаве: что известно

По информации полиции, 7 мая на Свентокшиском мосту в Варшаве произошло нападение на троих подростков из Украины.

— Один из них получил настолько серьезные травмы, что попал в больницу, — говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что собранные на данный момент доказательства не свидетельствуют о том, что избиение было совершено на почве национальной ненависти.

Новую информацию по этому делу сегодня сообщил министр внутренних дел Марцин Кервинский.

Он рассказал, что полиции удалось задержать виновных.

— Нулевая терпимость к агрессии. Несколько дней назад на Свентокшиском мосту в Варшаве были жестоко избиты трое подростков, граждан Украины. В связи с нападением полиция задержала пятерых человек, граждан Польши в возрасте 15–18 лет. Продолжаются дальнейшие процессуальные действия, — написал Кервинский в сети Х.

Напомним, в декабре гражданин Украины стал жертвой группового нападения в польском городе Радом. Избиение произошло после бытового инцидента.

Во время нападения раздавались оскорбительные высказывания в адрес украинца, связанные с его национальным происхождением.

