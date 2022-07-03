Болид чуть не вылетел на трибуны: в Формуле-1 произошла жуткая авария

Июль, 03 в 19:11

На старте Гран-при Великобритании в Формуле-1 произошла масштабная авария, из-за которой гонку остановилась красными флагами на первом же круге.

В результате нескольких столкновений пострадали болиды Джорджа Расселла (Mercedes), Чжоу Гуанью (Alfa Romeo), Алекса Албона (Williams), Эстебана Окона (Alpine) и Юки Цуноды (AlphaTauri).

В момент с аварией Расселл сместился в сторону Гасли, задев его антикрыло колесом и улетел в Чжоу. От удара болид китайского гонщика буквально взлетел в воздух и перелетел через заграждение.

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На кадрах видно, как болид Чжоу чуть не влетел в поклонников Королевской гонки на трибунах трассы в Сильверстоуне.

Huge smash at @SilverstoneUK hoping the driver is okay. Was a scary incident #F1 #SilverstoneGP pic.twitter.com/oCzXOct1iX — The Sausage Kerb (@thesausagekerb) July 3, 2022

Маршалы и медработники помогли ему покинуть кокпит болида.

Параллельно Феттель въехал в Албона, который тормозил, чтобы избежать столкновения с находившимся перед ним Боттасом. В итоге Феттель просто выбил Албона с трассы. А потом в болид Албона влетел Цунода.

Из-за масштабной аварии трое гонщиков Рассел, Албон и Чжоу сошли с трассы. Цунода поехал в боксы с разбитым носовым обтекателем, а у Окона было пробито переднее колесо.

Впоследствии менеджер команды Alfa Romeo сообщил, что Чжоу Гуанью доставили в госпиталь, но отметил, что китаец не пострадал. Туда же отправили Александра Албона, чтобы убедиться, что он тоже не получил тяжелых травм. В пресс-службе FIA отметили, что Чжоу и Албон избежали серьезных травм в массовой аварии на старте гонки.

На рестарт гонки заявили 17 гонщиков. Они стартовали в том же порядке, что и в начале гонки, поскольку не все успели проехать вторую линию сейфти-кара на момент остановки.