Болид чуть не вылетел на трибуны: в Формуле-1 произошла жуткая авария

На старте Гран-при Великобритании в Формуле-1 произошла масштабная авария, из-за которой гонку остановилась красными флагами на первом же круге.

В результате нескольких столкновений пострадали болиды Джорджа Расселла (Mercedes), Чжоу Гуанью (Alfa Romeo), Алекса Албона (Williams), Эстебана Окона (Alpine) и Юки Цуноды (AlphaTauri).

В момент с аварией Расселл сместился в сторону Гасли, задев его антикрыло колесом и улетел в Чжоу. От удара болид китайского гонщика буквально взлетел в воздух и перелетел через заграждение.

На кадрах видно, как болид Чжоу чуть не влетел в поклонников Королевской гонки на трибунах трассы в Сильверстоуне.

Huge smash at @SilverstoneUK hoping the driver is okay. Was a scary incident #F1 #SilverstoneGP pic.twitter.com/oCzXOct1iX

— The Sausage Kerb (@thesausagekerb) July 3, 2022