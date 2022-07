Болід ледве не вилетів на трибуни: у Формулі-1 сталася моторошна аварія

На старті Гран-прі Великої Британії у Формулі-1 сталася масштабна аварія, через яку перегони зупинили червоними прапорами на першому ж колі.

Внаслідок кількох зіткнень постраждали боліди Джорджа Расселла (Mercedes), Чжоу Гуанью (Alfa Romeo), Алекса Албона (Williams), Естебана Окона (Alpine) та Юкі Цуноди (AlphaTauri).

У моменті з аварією Расселл змістився у бік Гаслі, зачепивши його антикрило колесом та полетів у Чжоу. Від удару болід китайського гонщика буквально злетів у повітря та перелетів через загородження.

На кадрах видно, як болід Чжоу ледь не влетів у шанувальників Королівських перегонів на трибунах траси у Сільверстоуні.

Huge smash at @SilverstoneUK hoping the driver is okay. Was a scary incident #F1 #SilverstoneGP pic.twitter.com/oCzXOct1iX

— The Sausage Kerb (@thesausagekerb) July 3, 2022