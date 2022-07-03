Болід ледве не вилетів на трибуни: у Формулі-1 сталася моторошна аварія

Липень, 03 в 19:11

На старті Гран-прі Великої Британії у Формулі-1 сталася масштабна аварія, через яку перегони зупинили червоними прапорами на першому ж колі.

Внаслідок кількох зіткнень постраждали боліди Джорджа Расселла (Mercedes), Чжоу Гуанью (Alfa Romeo), Алекса Албона (Williams), Естебана Окона (Alpine) та Юкі Цуноди (AlphaTauri).

У моменті з аварією Расселл змістився у бік Гаслі, зачепивши його антикрило колесом та полетів у Чжоу. Від удару болід китайського гонщика буквально злетів у повітря та перелетів через загородження.

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На кадрах видно, як болід Чжоу ледь не влетів у шанувальників Королівських перегонів на трибунах траси у Сільверстоуні.

Huge smash at @SilverstoneUK hoping the driver is okay. Was a scary incident #F1 #SilverstoneGP pic.twitter.com/oCzXOct1iX — The Sausage Kerb (@thesausagekerb) July 3, 2022

Маршали та медпрацівники допомогли йому залишити кокпіт боліда.

Паралельно Феттель в’їхав в Албона, який гальмував, щоб уникнути зіткнення з Боттасом, який був перед ним. У підсумку Феттель просто вибив Албона з траси. А потім у болід Албона влетів Цунода.

Через масштабну аварію троє гонщиків Рассел, Албон та Чжоу зійшли з траси. Цунода поїхав у бокси з розбитим носовим обтічником, а у Окона було пробите переднє колесо.

Згодом менеджер команди Alfa Romeo повідомив, що Чжоу Гуанью доставили до шпиталю, але зазначив, що китаєць не постраждав. Туди ж відправили Александера Албона, щоб переконатися, що він теж не отримав тяжких травм. У пресслужбі FIA зазначили, що Чжоу та Албон уникли серйозних травм у масовій аварії на старті гонки.

На рестарт перегонів заявили 17 гонщиків. Вони стартували у тому ж порядку, що і на початку перегонів, оскільки не всі встигли проїхати другу лінію сейфті-кара на момент зупинки.