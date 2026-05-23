Бой в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и голландцем Рико Верховеном состоится в субботу, 23 мая, в Гизе (Египет). Поединок ориентировочно начнется не ранее 21:45 по киевскому времени.

Вечер бокса пройдет у пирамид Гизы. На кону главного боя будет стоять пояс WBC, которым владеет украинский чемпион.

Бой Усик – Верховен, где смотреть в Украине и кто покажет событие, рассказывают Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Усик – Верховен: где смотреть реванш

Прямую трансляцию Усик – Верховен поклонники бокса в Украине смогут посмотреть на платформе Киевстар ТВ. Медиасервис покажет главный бой вечера, а также все поединки андеркарда.

Для просмотра боя Усик – Верховен необходимо авторизоваться на сайте или в приложении Киевстар ТВ и выбрать пакет Премиум HD (от 99 грн) или Благотворительный (250 грн).

Для владельцев услуги Суперсила есть возможность дополнительно подключить пакет за 50 грн.

Бой Усик – Верховен также можно будет посмотреть в Украине на платформе DAZN. Условием просмотра является наличие подписки, которая стоит 370 грн, а также приобретение события по системе PPV стоимостью 913 грн.

Украинцы в Польше и Чехии смогут посмотреть бой Усик — Верховен с украинской комментаторской дорожкой на медиасервисе Megogo, который получил права от DAZN на трансляцию в этих двух странах.

Просмотр боя будет доступен по системе PPV. Поединок прокомментируют Сергей Лукьяненко и Дмитрий Аветисян.

Стоимость просмотра зависит от рынка:

Польша — 79,99 PLN;

Чехия — 461 CZK.

Формат поединка Усик – Верховен насчитывает 12 раундов. На кону, кроме чемпионского титула WBC, будет стоять также пояс The Ring.

Напомним, что главному бою вечера между Усиком и Верховеном будут предшествовать девять поединков, в которых на ринг выйдет ещё один украинский боксер.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.