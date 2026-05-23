Президент Чехии Петр Павел призвал НАТО “показать зубы” в ответ на провокации России на восточном фланге Альянса, заявив, что Кремль понимает только язык силы.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Как пишет The Guardian, чешский президент считает, что Альянс должен отвечать на российские провокации решительно и асимметрично.

Речь идет как о военных, так и о кибернетических и финансовых мерах.

Павел, ранее возглавлявший военный комитет НАТО, заявил, что Россия годами проверяет готовность Альянса к реакции.

По его словам, Москва намеренно действует ниже порога, предусматривающего применение статьи 5 Североатлантического договора.

Президент Чехии предположил, что НАТО может прибегнуть к более жестким шагам в случае дальнейших нарушений воздушного пространства стран Альянса. В частности, он не исключил возможность сбивания БпЛА или даже пилотируемых воздушных суден.

— Россия, к сожалению, не понимает вежливого языка. Они в большинстве своем понимают язык силы, в идеале сопровождаемый действиями… если нарушения воздушного пространства НАТО будут продолжаться, нам придется принять решение сбивать либо беспилотный, либо пилотируемый летательный аппарат, — сказал Павел.

Также Павел предложил рассмотреть асимметричные меры — отключение доступа к интернету или спутниковым системам, а также ограничение работы российских банков в международной финансовой системе.

По словам чешского президента, если НАТО не будет реагировать на нынешние инциденты, Россия будет только усиливать давление.

Он привел пример провокаций в Балтийском и Черном морях, которые, по его словам, годами оставались без ответа.

Павел также подверг критике нерешительность части западных союзников и призвал США и Европу усилить санкционное давление на Москву.

По его мнению, именно сейчас настал момент для окончательного толчка, который заставит Кремль сесть за стол переговоров о мире в Украине.

— Если вы хотите избавиться от санкций, чего они хотят; если вы хотите начать дебаты по европейской безопасности, о чем вы неоднократно указывали, мы к этому готовы. Но условие четкое — прекращение огня и переговоры о мире в Украине, — цитирует Павела The Guardian.

Британское издание отмечает, что опыт в сфере обороны, который имеет бывший глава военного комитета НАТО Петр Павел, среди европейских лидеров является редкостью.

Кроме того, его многолетний опыт переговоров с Москвой в рамках временно приостановленного совета НАТО-Россия сделал его влиятельным голосом по поводу будущего альянса и угроз, с которыми он сталкивается.

Напомним, 18 мая министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также призвал к усилению санкционного давления на РФ вместо переговоров.

Он отмечал, что Россия находится в слабом и шатком положении и именно поэтому западным странам следует сосредоточиться не на переговорах, а на дальнейшем давлении.

По его словам, попытки диалога могут сыграть в пользу Кремля, поэтому правильная стратегия заключается в поддержке Украины.

