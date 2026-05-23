В ночь на 23 мая украинские дроны нанесли удар по химическому заводу «Метафракс Кемикалс» в Пермском крае РФ.

О нанесении удара по предприятию сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Атака на Метафракс Кемикалс

По словам главы государства, предприятие расположено примерно в 1 700 км от украинской границы. Президент подчеркнул, что завод является важной частью российской химической промышленности и обеспечивает продукцией ряд военных производств РФ.

— Метафракс Кемикалс — важная часть российской химической индустрии. Продукция предприятия обеспечивает десятки других российских военных производств. Это и авиатехника, и дроны, ракетные двигатели, взрывчатые вещества. Сейчас производственный процесс на предприятии остановлен, — заявил Зеленский.

I am grateful to the Security Service of Ukraine for striking one of Russia’s important military-industrial enterprises. The distance from our border is 1,700 kilometers – Perm Krai. Metafrax Chemicals is an important part of Russia’s chemical industry. The company’s products… pic.twitter.com/zX6igu8gAi — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2026

Известно, что завод специализируется на производстве аммиака, карбамида и меламина. Мощности предприятия позволяют производить почти 900 тонн аммиака и более 1 600 тонн карбамида в сутки.

Химзавод Метафракс на карте

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 550-е сутки.

