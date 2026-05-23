Президент Украины Владимир Зеленский в письме к европейским лидерам подверг критике идею ассоциированного членства в ЕС, которое не предусматривает права голоса, назвав ее несправедливой в отношении Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Ассоциированное членство в ЕС: позиция Зеленского

По данным Reuters, президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам ЕС заявил, что формат участия без права голоса не соответствует вкладу Украины в безопасность Европы.

В своем письме Зеленский подчеркнул, что Украина фактически уже играет роль щита Европейского Союза в войне против России.

— Несправедливо было бы, если бы Украина присутствовала в Европейском Союзе, но оставалась без права голоса. Пора двигаться вперед в направлении полноправного и содержательного членства Украины, — написал президент Украины.

Отдельно он упомянул в письме Виктора Орбана, который блокировал вступление Украины в ЕС, отметив, что его отстранение от должности создало возможности для прогресса в переговорах.

Письмо было адресовано главе Европейского совета Антониу Кошти, главе Европейской комиссии Урсули фон дер Ляйен и президенту Кипра Никосу Христодулидесу.

Зеленский поблагодарил европейских партнеров за поддержку Украины и подчеркнул, что страна уже играет роль ключевого элемента безопасности для всего Европейского Союза.

— Мы защищаем Европу — полностью, а не частично и не полумерами. Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе, — цитирует главу государства Reuters.

Напомним, в письме к лидерам ЕС канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине специальный статус “ассоциированного члена” Евросоюза.

Такая модель предполагает более глубокую интеграцию Украины в европейские институты еще до полноценного вступления.

В частности, среди предложений Мерца — участие в заседаниях Совета ЕС и Европейского совета и право голоса на них, право присутствовать в работе Еврокомиссии и Европарламента без голосования, постепенная интеграция в бюджет ЕС, место в Суде ЕС как помощника докладчика, распространение на Украину статьи 42.7 ЕС о взаимной помощи и обороне.

Несмотря на это, Украина пока не будет получать полноценного членства и права голоса.

