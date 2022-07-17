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Украинцы завоевали еще пять медалей и поднялись на третье место Всемирных игр

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Украинцы завоевали еще пять медалей и поднялись на третье место Всемирных игр

Сборная Украины поражает своими достижениями на Всемирных играх-2022, которые проходят в Бирмингеме (США). Так, в девятый день соревнований, 16 июля, украинцы завоевали пять медалей — три золотых, одну серебряную и одну бронзовую.

Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины. Благодаря этому сборная поднялась на третье место в медальном зачете всех команд-участниц.

— Благодаря трем золотым наградам, джиу-джитсу, воднолыжному спорту и спортивной акробатике, сборная Украины поднялась на третье место в медальном зачете Всемирных игр-2022 в предпоследний день соревнований, — отметили в министерстве.

Победители соревнований за 16 июля:

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  • Даниил Фильченко стал лучшим в прыжках с трамплина на водных лыжах. Это его вторая медаль на этих Всемирных играх – накануне он взял “серебро” в дисциплине фигурное катание на водных лыжах;
  • Богдан Пограничный и Данило Стецюк завоевали золото в спортивной акробатике;
  • женская команда в составе Виктории Куницкой, Александры Мальчук и Дарьи Помьяновской получила бронзу Всемирных игр;
  • две медали украинцы завоевали в джиу-джитсу. Богдан Мочульский стал чемпионом в весе до 62 кг, а Богдана Голуб стала серебряным призером Всемирных игр в дисциплине не-ваза (вес до 63 кг).

Всего после девяти соревновательных дней в Украине 39 медалей – 13 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых. Это абсолютный рекорд Украины на Всемирных играх.

Таким образом, Украина вернулась в топ-3 медального зачета Всемирных игр-2022. Нашу команду опережают только Германия и США.

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Источник: Министерство молодежи и спорта

Фото: Министерство молодежи и спорта

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