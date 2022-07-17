Липень, 17 в 16:18

Збірна України вражає своїми здобутками на Всесвітніх іграх-2022, які проходять у Бірмінгемі (США). Так, у дев’ятий день змагань, 16 липня, українці здобули п’ять медалей – три золоті, одну срібну та одну бронзову.

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України. Завдяки цьому збірна піднялась на третє місце у медальному заліку серед всіх команд-учасниць.

– Завдяки трьом золотим нагородам, у джиу-джитсу, воднолижному спорті та спортивній акробатиці, збірна України піднялась на третє місце у медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 у передостанній день змагань, – зазначили у міністерстві.

Переможці змагань за 16 липня:

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Данило Фільченко став найкращим у стрибках з трампліну на водних лижах. Це його друга медаль на цих Всесвітніх іграх – напередодні він взяв “срібло” у дисципліні фігурне катання на водних лижах;

став найкращим у стрибках з трампліну на водних лижах. Це його друга медаль на цих Всесвітніх іграх – напередодні він взяв “срібло” у дисципліні фігурне катання на водних лижах; Богдан Пограничний та Данило Стецюк вибороли золото у спортивній акробатиці;

та вибороли золото у спортивній акробатиці; жіноча команда у складі Вікторії Куницької , Олександри Мальчук та Дар’ї Пом’яновської здобула бронзу Всесвітніх ігор;

, та здобула бронзу Всесвітніх ігор; дві медалі українці вибороли у джиу-джитсу. Богдан Мочульський став чемпіоном у вазі до 62 кг, а Богдана Голуб стала срібною призеркою Всесвітніх ігор у дисципліні не-ваза (вага до 63 кг).

Загалом після дев’яти змагальних днів в України 39 медалей – 13 золотих, 11 срібних та 15 бронзових. Це абсолютний рекорд України на Всесвітніх іграх.

Україна повернулася до топ-3 медального заліку Всесвітніх ігор-2022. Нашу команду випереджають лише Німеччина та США.

Джерело: Міністерство молоді та спорту

Фото: Міністерство молоді та спорту