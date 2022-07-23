Александр Зинченко официально стал игроком ФК Арсенал

Июль, 22 в 21:10

Украинский футболист Александр Зинченко официально стал игроком Арсенала.

Об этом сообщили на сайте лондонского клуба.

Детали контракта с Зинченко не раскрываются, однако ранее говорилось, что соглашение с игроком рассчитано до лета 2026 года.

Сейчас смотрят

Известно, что трансфер футболиста обойдется лондонской команде в £30 млн. Еще 2 млн предусмотрены бонусными выплатами.

Зинченко уже присоединился к своей новой команде, которая проводит предсезонный сбор в Орландо.

В свою очередь футболист попрощался с Манчестер Сити, в котором работал последние шесть лет. На личной странице в Instagram Зинченко обнародовал видео и поблагодарил футбольный клуб.

– Это было классное путешествие. Я присоединился к семье еще совсем юным. И вы все сразу поверили в меня. Ну, почти сразу. Мы вместе писали нашу историю, добывали трофеи, становились сильнее после поражений. Мы никогда не искали легкие победы. Но умели красиво их праздновать. Вы поддерживали меня в самые сложные моменты жизни и стали частицей моего сердца навсегда, — сказал Зинченко.

Отметим, что контракт с Манчестером Сити Александр Зинченко подписал 4 июля 2016 года. И тем же летом перешел на правах аренды в нидерландский ПСВ.

25 февраля 2017 вместе с Манчестер Сити Зинченко стал обладателем Кубка Футбольной лиги 2017-2018.