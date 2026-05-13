Президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин, где проведет переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Стороны планируют обсудить ряд сложных вопросов, среди которых технологии, торговля и Тайвань.

Об этом сообщает CNN.

Трамп прибыл в Китай

Для встречи Трампа в китайской столице организовали торжественную церемонию, соответствующую формату, который особенно ценит американский президент.

Чтобы подчеркнуть значение визита, председатель КНР Си Цзиньпин поручил вице-президенту Китая Хань Чжэну возглавить делегацию, которая встречала президента США.

Хань Чжэн считается одним из ключевых дипломатических представителей Си Цзиньпина.

May 13, 2026

В прошлом году он присутствовал на инаугурации Трампа. Ранее Хань также входил в Постоянный комитет Политбюро — высший орган принятия решений Коммунистической партии Китая.

Трампа в аэропорту встречали 300 китайских подростков в сине-белой форме с флагами Китая и США, военный почетный караул и военный оркестр.

Как сообщили в Белом доме, Трампа встречали такие должностные лица: посол США в Китае Дэвид Пердью, посол Китая в США Се Фэн и исполнительный заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосю.

Во время церемонии подростки скандировали на китайском языке:

— Добро пожаловать, добро пожаловать, искренне приветствуем.

В ответ президент США поднял кулак в знак приветствия, после чего сел в кортеж, который его ждал.

Вместе с президентом США в Пекин прибыли члены его администрации, в частности государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и торговый представитель Джеймисон Грир. Они летели на борту Air Force One.

Также в Китай прибыл министр финансов США Скотт Бессент.

Перед этим он посетил Сеул в Южной Корее, где проводил торговые переговоры со своим китайским коллегой накануне встречи лидеров.

В составе делегации также более десяти влиятельных представителей бизнеса. Среди них — генеральный директор Apple Тим Кук, Илон Маск из Tesla, а также Келли Ортберг из Boeing.

Что известно о визите Трампа в Китай

11 мая Белый дом официально подтвердил предстоящий визит Трампа в Китай.

Официальная церемония приветствия Трампа Си Цзиньпином запланирована на четверг утром по местному времени.

После этого Трамп планирует посетить Храм Неба, а вечером принять участие в официальном приеме.

15 мая Трамп и Си Цзиньпин проведут двустороннее чаепитие и рабочий обед. По завершении мероприятий американский президент планирует покинуть Китай.

Ожидается, что среди ключевых тем переговоров будут война в Иране, энергетическая безопасность и экономические отношения между Вашингтоном и Пекином.

В частности, стороны должны обсудить работу над Американско-китайским советом по торговле и Американско-китайским советом по инвестициям.

