Трамп прибыл в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин, где проведет переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Стороны планируют обсудить ряд сложных вопросов, среди которых технологии, торговля и Тайвань.
Об этом сообщает CNN.
Трамп прибыл в Китай
Для встречи Трампа в китайской столице организовали торжественную церемонию, соответствующую формату, который особенно ценит американский президент.
Чтобы подчеркнуть значение визита, председатель КНР Си Цзиньпин поручил вице-президенту Китая Хань Чжэну возглавить делегацию, которая встречала президента США.
Хань Чжэн считается одним из ключевых дипломатических представителей Си Цзиньпина.
В прошлом году он присутствовал на инаугурации Трампа. Ранее Хань также входил в Постоянный комитет Политбюро — высший орган принятия решений Коммунистической партии Китая.
Трампа в аэропорту встречали 300 китайских подростков в сине-белой форме с флагами Китая и США, военный почетный караул и военный оркестр.
Как сообщили в Белом доме, Трампа встречали такие должностные лица: посол США в Китае Дэвид Пердью, посол Китая в США Се Фэн и исполнительный заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосю.
Во время церемонии подростки скандировали на китайском языке:
— Добро пожаловать, добро пожаловать, искренне приветствуем.
В ответ президент США поднял кулак в знак приветствия, после чего сел в кортеж, который его ждал.
Вместе с президентом США в Пекин прибыли члены его администрации, в частности государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и торговый представитель Джеймисон Грир. Они летели на борту Air Force One.
Также в Китай прибыл министр финансов США Скотт Бессент.
Перед этим он посетил Сеул в Южной Корее, где проводил торговые переговоры со своим китайским коллегой накануне встречи лидеров.
В составе делегации также более десяти влиятельных представителей бизнеса. Среди них — генеральный директор Apple Тим Кук, Илон Маск из Tesla, а также Келли Ортберг из Boeing.
Что известно о визите Трампа в Китай
11 мая Белый дом официально подтвердил предстоящий визит Трампа в Китай.
Официальная церемония приветствия Трампа Си Цзиньпином запланирована на четверг утром по местному времени.
После этого Трамп планирует посетить Храм Неба, а вечером принять участие в официальном приеме.
15 мая Трамп и Си Цзиньпин проведут двустороннее чаепитие и рабочий обед. По завершении мероприятий американский президент планирует покинуть Китай.
Ожидается, что среди ключевых тем переговоров будут война в Иране, энергетическая безопасность и экономические отношения между Вашингтоном и Пекином.
В частности, стороны должны обсудить работу над Американско-китайским советом по торговле и Американско-китайским советом по инвестициям.